نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول بسرعه الصاروخ.. زيت سحري من العطار لتطويل الشعر وتكثيفه ووقف التساقط وانبات الفراغات في المقال التالي

شعرك هيطول بسرعه الصاروخ.. زيت سحري من العطار لتطويل الشعرإليكم طريقة تحضير خلطة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات الكبيرة في الشعر، فكل فتاة تحب أن يبدو مظهرها أنيق وأنثوي والشعر له عامل كبير في مظهر الفتيات، وتحلم كل فتاة بأن تحظى بشعر ناعم وجذاب وخالي من العيوب التي تتمثل في التقصف أو الصلع والفراغات وغيره من المشاكل التي يتعرّض لها الشعر باستمرار وهذه الوصفة تعمل على معالجة مشاكل الشعر المختلفة في وقت أقصر من المتوقع ونتائج مذهلة. طريقة عمل وصفة سحرية لتطويل الشعر مكونات الخلطة :- حبة بصلة كبيرة الحجم ومقطعة إلى أربعة أقسام.

فصان من الثوم حجمه كبير.

مسحوق السدر بمقدار ثلاث ملاعق.

زيت خروع وزيت زيتون.

ماء فاتر. طريقة وخطوات التحضير:- أول خطوة قومي بوضع الماء في قدر معدني على النار حتى يغلي الماء تمامًا ثم أضيفي البصل والثوم بداخل الماء المغلي.

بعد ذلك قومي بإضافة كل من السدر وزيت الخروع وزيت الزيتون إلى خليط الماء المغلي وقلبي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط لزج قليلًا.

اشطفي شعرك من الزيوت والكريمات ثم قومي بتطبيق الخليط على شعرك بعد تقسيمه إلى أربعة أقسام وطبقي الخليط على كل قسم بشكل متساو مع الأخر.

اتركي الخليط على شعرك طوال اليل مع تغطيته بغطاء شعر بلاستيكي واتركيه حتى الصبح وقومي بشطفه وكرري الوصفة مرتين من كل أسبوع في أسبوعين متتاليين.

تعمل هذه الوصفة على تنعيم الشعر وتطويله والتخلص من الكثير من المشاكل المختلفة التي يعاني منها الشعر. أهم النصائح لتجنب مشاكل الشعر يجب عليك شرب كمية كبيرة جدًا من الماء يوميًا لأن نقص الماء في الجسم يتلف الشعر ويؤذيه.

احرصي أن تقومي بضبط مواعيد نومك والنوم فترة كافية لا هي بالأكثر من اللازم أو ساعات قليلة حيث أن الانتظام في النوم يحد من مشكلة التوتر التي قد تؤثر على الشعر.

كما أنه يجب تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات التي تعالج مشاكل الشعر وتقويه كما أنها مفيدة لكل مناطق الجسم.

الإعراض عن العادات السيئة وهي التدخين وتصفيف الشعر وهو جاف بعد الاستحمام. عمر شويل - جدة شعرك هيطول بسرعه الصاروخ.. زيت سحري من العطار لتطويل الشعر وتكثيفه ووقف التساقط وانبات الفراغات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعرك هيطول بسرعه الصاروخ.. زيت سحري من العطار لتطويل الشعر وتكثيفه ووقف التساقط وانبات الفراغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.