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مكون سحري من الجزار.. ضعيه ساعتين على شعرك الخشن تبحث المرأة عن طرق مختلفة للحصول على شعر صحي ولامع وجميل كالحرير بملمس مميز وناعم للغاية، وهذا حيث أن الشعر المتجعد يواجه مشكلة في التمشيط نتيجة تكلكع الشعر به فقد يكون الحل السحري هو استخدام المرطبات الفعالة في منح الشعر النعومة والليونة الفعالة والعمل على زيادة رطوبته بدون أن يتم استخدام المواد الكيميائية الضارة بالشعر ونتعرف معا على الطرق الصحيحة التي تساعد في منح الشعر القوة وتعمل على حمايته من التقصف والتدمير والبهتان التي تعاني منه الشعر مع التقدم في العمر ومع الاستخدام المستمر للمواد الكيميائية الضارة. ماسك النخاع لفرد الشعر وتطويله نخاع العظام يساعد في فرد الشعر الخشن ومنحه الترطيب والقوة وتخلصه تماما من التجاعيد الموجودة فيه.

يعمل على تطويل وتكثيف الشعر في وقت قصير.

وقد يعمل على حماية الشعر من الهيشان التي تعامي منه وقد يتم استخدامه من خلال وضع كمية من زيت الزيتون في وعاء على نار هادئة.

ويتم وضع نخاع العظم فيها وتقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم وضعها على الشعر النظيف وتترك أربع ساعات.

وبعدها يتم غسل الشعر جيدا ويتم تجفيفه حتى تحصل على نتيجة مبهرة وشعر صحي وخالي من التجاعيد.

فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي يكون الشعر بحاجة إليها ويساعد في التخلص من مشكلة التقصف والبهتان التي تؤثر على نضارة الشعر. وصفة المايونيز والسمسم لتنعيم الشعر السمسم غني بكمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر والجسم فهو فعال في تنعيم الشعر والقضاء على التمويجات الموجودة فيه.

وقد يساعد في تغذية الشعر من الجذور وحتى الأطراف وهذا من خلال عمل وصفة تتكون من ثلاث ملاعق سمسم يتم وضعهم في وعاء حتى تتحمص.

ومن ثم يتم طحن السمسم طحن ناعم وتضاف عليها واحدة من البيض مع كمية من الصبار وملعقتين ميونيز.

لا بد من أن يتم غسل الشعر جيدا قبل أن يتم استخدام هذه الوصفة وهذا حتى يتم فتح مسام الشعر جيدا,

ويترك هذا الماسك لمدة ساعتين على الأقل ويغطى بالكيس البلاستيكي ومن ثم يم غسله بعد ذلك.

فقد تحصل في النهاية على شعر مفرود وناعم وخالي تماما من التجاعيد الموجودة فيه,. عمر شويل - جدة مكون سحري من الجزار.. ضعيه ساعتين على شعرك الخشن القصير والنتيجة سحريه خلال 7 أيام - ثقفني

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