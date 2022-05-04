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تألقي سيدتي.. صبغ الشعر بلون بني ساحر وتغطية الشعر الأبيض تحتاج المرأة إلى التغيير من شكلها من حين إلى آخر ولهذا فقد تسعى إلى استخدام الحناء ولكنها قد تحتوي على المواد الكيماوية الضارة بالشعر وتعرضه إلى التلف بشكل سريع وتسبب التعرض إلى الشيب المبكر، والحل السحري هنا هو استخدام المواد الطبيعية بدلا من استخدام الصبغات الضارة بالشعر والتي تساعد في علاج مشاكل الشعر المختلفة منها الصلع والتقصف والتساقط، ولهذا فقد نتعرف معا على بعض الصبغات المفيدة للشعر والفروة. صبغة الكركم والبصل للشعر تتكون هذه الصبغة من ملعقة من الكركم وواحدة من البصل.

وملعقتين من النشا وملعقة جل صبار وملعقتين خل تفاح ومعلقة زبادي وملعقة عسل.

يتم خلط ملعقتين كبار من الكركم مع عصير البصل المصفى جيدا من الشوائب.

ويتم تقلب المكونات وإضافة النشا للمكونات ويتم وضع جميع المكونات الباقية من جل الصبار وخل التفاح وملعقة عسل طبيعي.

يتم وضع المكونات على الشعر وتوزيع الخليط جيدا ومن ثم يتم تغطيته بكيس حراري للحصول على شعر فاتح اللون. طريقة تغيير لون الشعر اللون الأحمر الكركديه يستخدم في تغيير لون الشعر إلى اللون الأحمر ويعطيه جاذبية مميزة ولون خرافي للغاية.

حيث يتم وضع كمية من الكركديه في ماء ويوضع على النار حتى يغلي تماما.

ومن ثم يتم تصفيته وإضافة ملعقتين من الناء على الكركديه بعد أن يبرد تماما ويتم وضع زيت الزيتون وجل الصبار

ويتوضع بعد ذلك هذه المكونات على الشعر مباشرة وتوزع بالطريقة التي ترغب فيها المرأة.

وبعدها يترك لمدة أربع ساعات أو خمس ساعات للحصول على نتيجة مرضية لشعر صحي وبلون أحمر مميز ولامع وبدون أي مواد ضارة على الشعر. أسرار الحصول على لون صبغة مميزة لا بد من أن تضع المرأة في اعتبارها بعض الأمور المميزة منها أن يتم ترك الصبغة من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فقط حتى تبدأ الصبغة في التماسك في الشعر.

لا بد من أن تحرص المرأة على أن لا تصل الحناء إلى طبقات الجلد الظاهرة من الرأس حتى لا تغير شكلها وتصبح ذات شكل غير جيد. عمر شويل - جدة تألقي سيدتي.. صبغ الشعر بلون بني ساحر وتغطية الشعر الابيض بمكونات طبيعية بدون كيماويات النتيجة مذهلة - ثقفني

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