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قنبلة التبييض… الخيار والنشا أقوي خلطة لتبييض البشرة وإزالة البقع والشوائب النساء واحد من المكونات الأساسية التي تستخدم في تحضير الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة والتخلص من الاسمرار الموجودة فيها، وقد يعتبر واحد من أسرار الجمال وواحد من أقوى وأهم المبيضات الطبيعية الموجودة في الطبيعة، ولهذا فقد يتم استخدامه في تحضير الوصفات الطبيعية مع الخيار لمنح البشرة الكولاجين اللازم والحصول على نتيجة مبهرة لبشرة صحية وأكثر رطوبة وجمال وخالية تماما من الأماكن السمراء التي تتواجد فيها وتؤثر على نضارتها. كريم الخيار والنشا لتبيض البشرة في حالة إن كانت المرأة تعاني من وجود التجاعيد في البشرة والاسمرار حول منطقة العين، فهذا الماسك هو الحل السحري الفعال في الحصول على بشرة نضرة.

حيث يتم خلط كمية من ماء الورد مع ملعقتين من الزبادي وملعقة من النشا.

ويتم عصر واحدة من الخيار وإزالة التفل الموجود فيها.

تخلط جميع المكونات جيدا ومن ثم يتم وضع الماسك على حمام مائي والتقليب جيدا حتى يصبح كريمي القوام.

وبعدها يضاف عليها الزبادي ومن ثم يترك حتى يتماسك تماما ويستخدم ككريم على البشرة.

وهذا من أجل التمتع ببشرة صحية وخالية من التجاعيد والأماكن الداكنة الموجودة فيها.

ومن الأفضل استخدام هذا الماسك قبل النوم مباشرة مع التدليك المستمر للبشرة حتى تمتص الخليط. كريم البصل وجل الصبار لتفتيح البشرة البصل يحتوي على المواد المضادة للأكسدة الفعالة في تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن السمراء الموجودة فيها.

وقد يساعد في التقليل من التجاعيد وبالتحديد في حالة خلطه مع ملعقتين من جل الصبار.

فهو يساعد في منح البشرة النضارة والحيوية والجمال ويخلصها من التجاعيد الموجودة فيها وعلامات التقدم في العمر التي تظهر في البشرة,

وتخلط كمية من ماء البصل مع كمية من جل الصبار وتوضع على البشرة مع عمل حركات دائرية حتى تمتصه البشرة.

فهذه الطريقة فعالة في الحصول على نتيجة مبهرة وبالتحديد في حالة الاستمرار عليها من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في هذا الماسك.

فاحرص على استخدام هذا الماسك بشكل مستمر للاستفادة من العناصر الموجودة فيه. عمر شويل - جدة قنبلة التبييض... الخيار والنشا أقوي خلطة لتبييض البشرة وازالة البقع والشوائب في 3 دقائق تنيجة خيالية - ثقفني

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