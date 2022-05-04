كعبك هينور.. بربع كوب خل قولي وداعآ تشققات وسواد وخشونه القدمين في 5 دقائق

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كعبك هينور.. بربع كوب خل قولي وداعا تشققات وسواد وخشونة القدمين نقدم لكم طريقة عمل وتحضير وصفة الخل لتشقق القدمين وتنعيمها والتخلص من أي خشونة يعاني منها الكعبين، حيث يعتبر الخل هو من أقوى المكونات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة على تقشير الجلد الزائد من على الكعبين، حيث تعد مشكلة تشقق القدمين هي مشكلة تواجه بشكل أكبر كبار السن ولتشقق القدمين عدة أسباب ومن أبرزها هي الوقوف لفترة طويلة والسير حافي القدمين، وسنقدم لكم طريقة عمل المقشر في سطور مقالنا التالية.
طريقة عمل وصفة الخل لتشقق القدمين
مكونات عمل المقشر:-
- كوبان كبيران من الماء الدافئ.
- نصف كوب كبير من خل التفاح.
- ملعقة واحدة كبيرة من صودا الخبز.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من الملح.
خطوات وطريقة التحضير:-
- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها في وعاء بلاستيكي عميق قليلًا وحجمه كبير ومناسب بحيث يمكنك وضع قدميك بداخله ونقعهما لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بشطف قدميك ويجب تجفيفها مباشرة ثم قومي بتدليك قدميك بزيت الخروع أو زيت شجرة الشاي واتركي الزيوت على قدميك لمدة عشر دقائق.
- يمكنك إزالة الجلد الميت على كعبيك بواسطة الحجر أو أي مقشر ثم قومي بترطيب قدميك بكريم مرطب وقومي بارتداء جوارب قطنية أثناء النوم.
- كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع واحرصي على ترطيب قدميك باستمرار.
وصفة الليمون لمعالجة تشقق القدمين
يمكنك استخدام الليمون في تقشير القدمين وإزالة الجلد الزائد من عليها والطريقة هي كالآتي:-
مكونات الوصفة:-
- ثمرة ليمونة كبيرة.
- جوارب قطنية.
- زيت جوز الهند.
طريقة عمل الوصفة:-
- قومي بتقطيع الليمون إلى قسمين قومي بعصر كل من النصفين ثم قومي بوضع قشور الليمون على كعبيك.
- ارتدي الجوارب حتى تقومي بتثبيت الليمون على كعبيك واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل وكلما قمتي بتزويد المدة كلما كان أفضل.
- بعد مرور المدة المحددة قومي بخلع الجوارب ورطبي قدميك بكريم مرطب حتى تقضي على الجلد الزائد ويسهل إزالته.
- طبقي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة وتظهر أفضل النتائج بعد عدة مرات قليلة من الاستخدام.
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