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مقشر النشا وماء الورد للتخلص من البثور السوداء وبقع وشوائب البشرة نقدم لكم وصفة من وصفات العيد السريعة وهي طريقة عمل مقشر النشا والخل للبشرة والتخلص من بثور الأنف السوداء، ويعد كريم النشا والخل من أقوى الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتخلصها من التجاعيد وتقاوم الاسمرار وتقضي على بقع البشرة الداكنة وتعمل على توحيد لونها، فالنشا والخل هما مكونان لهما فعالية كبيرة في معالجة البشرة وسنقوم بتقديم طريقة عمل المقشر بالتفصيل في السطور التالية من مقالنا اليوم. طريقة عمل مقشر النشا والخل للبشرة مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

كمية وفيرة من ماء الورد.

نصف كوب كبير من الماء الفاتر. خطوات وطريقة عمل المقشر:- باستخدام المكونات السابقة يمكنك تحضير المقشر عبر اتباع الخطوات التالية:- أحضري وعاء بلاستيكي مناسب وقلبي كل المكونات بداخله حتى تتجانس ويذوب النشا بها تمامًا.

بعد ذلك ضعي الخليط في وعاء معدني وضعيه على النار حتى يغلي ويصبح قوامه ثقيل قليلًا.

ارفعي الوعاء من على النار ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند إلى الخليط حتى يصبح قوامه كريمي قليلًا.

نظفي وجهك أولًا بالغسول والماء الدافئ حتى تنفتح مسام البشرة ثم ابدئي في فرد الخليط عليها ودلكيها جيدًا.

من الأفضل وضع الخليط قبل النوم مباشرة واتركيه عليها ساعة واحدة ثم قومي بغسلها بماء بارد ويمكنك تكرارها مرة واحدة يوميًا. طريقة عمل مقشر الليمون والسكر مكونات عمل الماسك:- ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

عدة قطرات من عصير الليمون. خطوات وطريقة عمل المقشر:-

اخلطي كل المكونات السابقة مع بعضها حتى تصبح عبارة عن خليط متجانس وخشن قليلًا حتى يساهم في التقشير بشكل جيد.

اشطفي بشرتك جيدًا ونظفيها بالماء الدافئ الذي يساهم في فتح مسام البشرة ثم قومي بتجفيفها بحيث تصبح رطبة قليلًا.

افردي الخليط على البشرة وخاصة على الأنف حتى تقضي على بثور الأنف السوداء واتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نظفي بشرتك من المقشر ورطبيها جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع على الأقل. عمر شويل - جدة مقشر النشا وماء الورد للتخلص من البثور السوداء وبقع وشوائب البشرة نهائيا في دقائق - ثقفني

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