قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة 10 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة، يساعد النشا على شد البشرة وتقشير خلايا الجلد الميت، وإزالة البثور السوداء والأماكن الداكنة تحت العينين، وإعادة نضارة البشرة ولمعانها، كما يساعد الليمون على تبييض البشرة وقتل البكتيريا المتراكمة عليها، لذلك فهي وصفة طبيعية ممتازة للتخلص من مشاكل البشرة، كما إنها لا تسبب أي أضرار على البشرة العادية، حيث بدأت كثير من الفتيات يتوجهن إلى استخدام الوصفات الطبيعية وتجنب الكريمات الصناعية نتيجة الآثار السلبية التي تسببها للبشرة بعد الاستخدام، وإليكم تفاصيل وصفة النشا والليمون لتبييض البشرة وإعادة نضارتها خلال السطور القادمة.

كريم النشا والليمون للتفتيح البشرة

تظهر الأماكن الداكنة على البشرة نتيجة نقص إنتاج الميلانين المسئول عن تفتيح بشرة الجسم، أو نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس، وتسبب البشرة الداكنة التوتر والإزعاج للفتيات، حيث يرغبن في بشرة نضرة وناعمة الملمس وخالية من أي أماكن داكنة، ووصفة النشا والليمون من أسرع الوصفات التى تساعد على حل مشاكل البشرة، حيث لابد من توافر المكونات التالية.

مكونات عمل الوصفة

2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

النشا غني بفيتامين A الذي يساعد على تغذية البشرة وتفتيحها، وتنقية البشرة من الرؤوس السوداء، كما أن الليمون غني بفيتامين سي الذي يعزز من إنتاج الكولاجين المسئول عن تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ولتحضير الوصفة تابعوا الخطوات التالية.

نخلط لبن الزبادي والنشا وعصير الليمون في وعاء.

نقوم بفرد جزء من الخليط على البشرة مع التدليك الدائرى.

يترك الخليط على بشرة الجسم لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء. يمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

مكونات عمل الوصفة

ملعقتين من النشا صغيرتين.

2 ملعقة من ماء الورد صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام