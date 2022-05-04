ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في دقائق اقوي كيراتين طبيعي

فرد الشعر الخشن بالبيض، هو أحد الوسائل التي يتم اللجوء لها للحصول على شعر مفرود وناعم وسهل التصفيف، حيث أن الشعر المجعد يصعب تسريحه، وبالتالي يصعب عمل أشكال متناسقة للتسريحات المتنوعة في هذا الشعر، والشعر الخشن يعتبر من أسوأ المشكلات التي تواجه بعض الإناث، لأن كل أنثى ترغب في شعر ناعم مفرود، ومنسق على الكتف، وهذا الشعر لن يتم الحصول عليه إلا بواسطة فرد الشعر، وتعتبر وصفة الكيراتين الطبيعي حل مناسب للحصول على الشعر الناعم الجميل.

فرد الشعر الخشن بالبيض

يمكن الاعتماد على هذه الطريقة لتحضير أفضل كيراتين لفرد الشعر الخشن، حيث يتم تحضيره كما يلي:

مكونات عمل الوصفة

بيضة

ثمرة أفوكادو ناضجة.

موزة ناضجة.

ربع كوب زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع كل المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، حتى يتم هرسها لتصبح ناعمة جدا.

ثم يتم غسل الشعر أولا، ثم يتم تجفيفه بالفوطة جيدا.

ثم يتم تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء.

ثم يتم توزيع خليط الأفوكادو في الشعر من الجذور وحتى أطراف الشعر.

لابد التأكد من وصول كل الخليط إلى جميع اتجاهات الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات.

ثم يتم شطف الشعر بالماء والشامبو.

ثم نقوم بترطيب الشعر بالبلسم المناسب له.

تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

كيراتين طبيعي للشعر بالبيض

يعتبر الموز من أشهر الفاكهة التي تقوم بفرد الشعر وتنعيمه، حيث يتم تحضير وصفة الموز لتنعيم الشعر الخشن كما يلي:

مكونات عمل الوصفة

بيضة.

2 موزة.

4 ملاعق عسل نحل.

ربع كوب زيت سمسم

طريقة التحضير والاستخدام