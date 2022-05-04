بعجينة هشة وقطنية أعملي الكرواسون بالشوكولاتة بطريقة سهلة وطرية وبطعم زي الجاهز

تعتبر المعجنات هي من أكثر المأكولات التي تعتبر ذات طعم جميل ورائع وتعمل الكثير من السيدات والأطفال والكبار على تناولها لأنها ذات طعم جميل ورائع، وتوجد هناك العديد من أصناف المعجنات المختلفة ومنها الكرواسون والفطائر والبيتزا وغيرها من الأصناف الأخرى المختلفة، ويعتبر الكرواسون من أشهى هذه المعجنات ويرجع السبب في ذلك هو أن الكرواسون من المعجنات المتعددة الحشوات التي يمكننا حشوها بحشوة الجبنة أو حشوة الفراخ أو اللحمة المفرومة والبعض من الناس يقبلون على تناول الكرواسون بحشوة ذات طعم ومذاق حلو وهي تناوله بحشوة الشيكولاتة أو المربي، ولكن نجد أن الغالبية من الأطفال يرغبون بتناول الكرواسون بحشوة الشيكولاتة.

مكونات عمل كرواسون الشيكولاتة

إليكي مكونات عمل الكرواسون.

أربعة حبات من البيض.

كوبان إلا ربع من الدقيق.

كوبان إثنان من السمنة السائلة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

كمية من الشيكولاتة للحشو.

طريقة عمل كرواسون الشيكولاتة