نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة هشة وقطنية أعملي الكرواسون بالشوكولاتة بطريقة سهلة وطرية وبطعم زي الجاهز في المقال التالي
تعتبر المعجنات هي من أكثر المأكولات التي تعتبر ذات طعم جميل ورائع وتعمل الكثير من السيدات والأطفال والكبار على تناولها لأنها ذات طعم جميل ورائع، وتوجد هناك العديد من أصناف المعجنات المختلفة ومنها الكرواسون والفطائر والبيتزا وغيرها من الأصناف الأخرى المختلفة، ويعتبر الكرواسون من أشهى هذه المعجنات ويرجع السبب في ذلك هو أن الكرواسون من المعجنات المتعددة الحشوات التي يمكننا حشوها بحشوة الجبنة أو حشوة الفراخ أو اللحمة المفرومة والبعض من الناس يقبلون على تناول الكرواسون بحشوة ذات طعم ومذاق حلو وهي تناوله بحشوة الشيكولاتة أو المربي، ولكن نجد أن الغالبية من الأطفال يرغبون بتناول الكرواسون بحشوة الشيكولاتة.
مكونات عمل كرواسون الشيكولاتة
إليكي مكونات عمل الكرواسون.
- أربعة حبات من البيض.
- كوبان إلا ربع من الدقيق.
- كوبان إثنان من السمنة السائلة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- كمية من الشيكولاتة للحشو.
طريقة عمل كرواسون الشيكولاتة
- قومي بوضع أربعة حبات من البيض في العجان الكهربائي وقومي بخفقه جيدا ثم قومي بإضافة كوب واحد إليه من الحليب مع كوب واحد من السمنة السائلة وبتقليب المكونات جيدا ببعضها.
بعد ذلك قومي بإضافة كوبان إلا ربع من الدقيق وضيفي كوب واحد إلا ربع من السكر مع ثلاث ملاعق كبيرة من
- الخميرة وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضها في العجان الكهربائي حتى تتمكنين من الحصول على عجينة طرية وملساء.
- أتركي العجينة حتى تختمر لمدة ساعة وتتضاعف كميتها، بعد ذلك عليكي بعملها كرات ثم قومي بتركها لتختمر مرة أخرى.
- بعد ذلك قومي بفرد كرتين فوق بعضهما وقومي بنشبهما جيدا مع عجنهما مرة أخرى وفردهما مرة أخرى حتى تتمكنين من الحصول على الرقائق الشهية.
- بعد ذلك ضعي حشوة الشيكولاتة بها وقومي بلفها على شكل مثلث ثم أحضري صينية وقومي برص الكرواسون الذي قومنا بعمله ثم قومي بإدخاله في الفرن وأتركيه حتى ينضج.
عند نضج الكرواسون بالشيكولاتة قومي بإخراجه من الفرن وعليكي بتناوله بألذ طعم.
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