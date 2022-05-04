طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم ومذاق يجنن

تعتبر من افضل الطواجن التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء هي طاجن الفراخ بالخضروات، حيث في المعتاد أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول قدر من البروتينات يوميا حتى تساعده هذه البروتينات على تعويض الفاقد منه بالإضافة إلى أنها تساعد على بناء الأنسجة والعضلات في الجسم لذلك علينا بتناول هذه اللحوم وتعتبر الفراخ من اللحوم التي تحتوي على اكبر كمية من البروتينات حيث يمكننا عمل الفراخ بالعديد من الطرق والأشكال المختلفة والبعض من الناس يقومون بعمله على طريقة الشوي والبعض الأخر يقومون بعمله مسلوق ثم يقومون بوضعه في البطاطس أو أي خضروات أخرى نقوم بتناولها، وتعتبر من افضل هذه الطواجن هي طاجن الفراخ بالبصل وعلينا بعمل هذا الطاجن بأقل تكلفة ممكنة

مكونات عمل طاجن الفراخ بالبصل

دجاجة واحدة.

ثلاث حبات من البصل كبيرة الحجم.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات الخاصة بالفراخ.

كمية من السمنة مناسبة.

كمية من الماء لسلق الفراخ.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل