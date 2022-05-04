طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم ومذاق يجنن

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تعتبر من افضل الطواجن التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء هي طاجن الفراخ بالخضروات، حيث في المعتاد أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول قدر من البروتينات يوميا حتى تساعده هذه البروتينات على تعويض الفاقد منه بالإضافة إلى أنها تساعد على بناء الأنسجة والعضلات في الجسم لذلك علينا بتناول هذه اللحوم وتعتبر الفراخ من اللحوم التي تحتوي على اكبر كمية من البروتينات حيث يمكننا عمل الفراخ بالعديد من الطرق والأشكال المختلفة والبعض من الناس يقومون بعمله على طريقة الشوي والبعض الأخر يقومون بعمله مسلوق ثم يقومون بوضعه في البطاطس أو أي خضروات أخرى نقوم بتناولها، وتعتبر من افضل هذه الطواجن هي طاجن الفراخ بالبصل وعلينا بعمل هذا الطاجن بأقل تكلفة ممكنة
مكونات عمل طاجن الفراخ بالبصل
- دجاجة واحدة.
- ثلاث حبات من البصل كبيرة الحجم.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات الخاصة بالفراخ.
- كمية من السمنة مناسبة.
- كمية من الماء لسلق الفراخ.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل
- أحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وضعيها على النار حتى تغلي ثم قومي بوضع الدجاجة بعد تقطيعها إلى قطع متساوية الحجم.
اتركي الفراخ حتى يتم سلقه جيدا، ثم أحضري صينية بعد ذلك وضعي بها كمية من السمنة ثم ضيفي ثلاث حبات
- من البصل بعد تقطيعه إلى قطع دائرية وضيفي الفلفل الأخضر مع الفلفل الاسود والملح وعليكي بتقليب المكونات ببعضها ثم ضيفي عصير الطماطم.
بعد ذلك أتركي المكونات حتى يتم تماسكها ثم ضيفي الفراخ المسلوق مع البهارات وأتركيهم على النار لمدة ربع
- ساعة ثم أحضري طاجن وقومي بصب المكونات في الطاجن وقومي بإدخاله الفرن واتركيه حتى ياخذ اللون المحمر الشهي.
وعند التأكد من نضجه ووصوله إلى اللون المحمر قومي بإخراجه من الفرن واتركيه حتى يبرد قليلا ثم بعد ذلك يصبح جاهز لتناوله بأشهى وألذ طعم ممكن.
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