طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم وريحة جنان

الوجبات السريعة متعددة الأنواع وهي التي ملاحظ إقبال كبير على تناولها من قبل الأطفال والكبار لانها لذيذة وخفيفة ويمكننا تناولها في العديد من الاوقات مثل تناولها في وجبات الغذاء وتناولها في وجبات العشاء وغيرها من الوجبات والاوقات الأخرى، ومن هذه الوجبات هي الكفتة والحواوشي والبرجر وغيرها من الانواع العديدة الأخرى ويمكننا تناول هذه الوجبات بالعديد من الطرق حيث يمكننا تناولها في ساندوتشات أو تناولها كوجبات مع المقبلات الجانبية التي تضيف إليها أي نكهة مثل الأرز أو المكرونة أو المخللات ولكن تعتبر الساندوتشات هي الاخف والأشهى والألذ لتناول هذه الوجبات منها، وتعتبر من اشهى هذه الوجبات هي الكفتة لانها ذات نكهة ورائحة جميلة، وتعتبر الكفتة يمكننا تناولها إما بالفراخ أو اللحمة.

مكونات عمل وصفة كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو من الفراخ المفرومة.

حبتان أثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة بهارات الفراخ.

حبات من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية