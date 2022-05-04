نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم وريحة جنان في المقال التالي
الوجبات السريعة متعددة الأنواع وهي التي ملاحظ إقبال كبير على تناولها من قبل الأطفال والكبار لانها لذيذة وخفيفة ويمكننا تناولها في العديد من الاوقات مثل تناولها في وجبات الغذاء وتناولها في وجبات العشاء وغيرها من الوجبات والاوقات الأخرى، ومن هذه الوجبات هي الكفتة والحواوشي والبرجر وغيرها من الانواع العديدة الأخرى ويمكننا تناول هذه الوجبات بالعديد من الطرق حيث يمكننا تناولها في ساندوتشات أو تناولها كوجبات مع المقبلات الجانبية التي تضيف إليها أي نكهة مثل الأرز أو المكرونة أو المخللات ولكن تعتبر الساندوتشات هي الاخف والأشهى والألذ لتناول هذه الوجبات منها، وتعتبر من اشهى هذه الوجبات هي الكفتة لانها ذات نكهة ورائحة جميلة، وتعتبر الكفتة يمكننا تناولها إما بالفراخ أو اللحمة.
مكونات عمل وصفة كفتة الفراخ المشوية
- نصف كيلو من الفراخ المفرومة.
- حبتان أثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة بهارات الفراخ.
- حبات من الفحم.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية
- أحضري وعاء كبير وضعي به خليط المفروم المتكون من البصل والفلفل الأخضر والفراخ المفروم والكزبرة المفرومة وقومي بتقليب وعجن المكونات ببعضها حتى تتجانس.
بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة
- واحدة صغيرة من بهارات الفراخ وأخلطي المكونات مرة أخرى حتى تمتص الفراخ المفرومة هذه البهارات المضافة ثم قومي بإدخالها الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بإخراجها وعليكي بتشكيلها بالأشكال المختلفة التي ترغبين بها إما كروية أو أصابع ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بالزيت ثم قومي برص الكفتة عليها.
قومي بعد ذلك بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج وتاخذ اللون البني الشهي بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بوضع قطع حبات الفحم بعد تسخينه جيدا بين الكفتة حتى تأخذ الرائحة الجذابة واتركيها لمدة قليلة ثم قومي بعد ذلك بتناولها بأفضل طعم ورائحة ممكنة.
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