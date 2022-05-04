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المقرمشات من أكثر الأشياء التي ينجذب بتناولها العديد من الأطفال والكبار لأنها ذات طعم جميل ورائع وتعتبر من هذه المقرمشات هي البسكويت المختلف النكهات والأطعم وتوجد هناك بسكويت مثل بسكويت البرتقال وبسكويت الفانيليا وغيرها من أنواع البسكويت الأخرى، ونلاحظ أن الغالبية من الأطفال يقومون بشراء هذا البسكويت من المحلاو التجارية التي تعمل على بيعه بأسعار غالية التكلفة بالإضافة إلى إحتواء هذه المنتجات على مواد حافظة تسبب العديد من الأمراض وتهلك صحة الإنسان لذلك علينا بتحنب تناول هذه المنتجات وعلينا بعمل هذا البسكويت في المنزل وتعتبر هذه الطريقة بسيطة وسهلة جداً. مكونات عمل بسكويت العشر دقائق خمسة حبات من البيض.

كوبان إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد ونصف من السكر.

كوب واحد من السمنة السائلة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق أحضري العجان الكهربائي وضعي به خمسة حبات من البيض من ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد ونصف من السمنة السائلة وعليكي بخفق وتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بإضافة كوب واحد ونصف من السكر على خليط المكونات التي قومنا بخفقها بعد ذلك قلبي المكونات جيدا مرة أخرى.

ثم أحضري وعاء كبير وعليكي بتفريغ هذه المكونات وقومي بصب كوبان من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وعليكي بعجن هذه المكونات حتى تحصلين على عجينة جيدة القوام.

أتركي هذه العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وعليكي بتكشيل البسكويت على حسب رغبتك وبالأشكال التي ترغبين بها.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على حرارة مرتفعة وأتركيها حتى تسخن جيدا، بعد السخونة المطلوبة قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الشهي.

بعد وصولها إلى هذا اللون قومي بإخراجها من الفرن حتى تبرد وعند بروها قومي بتحضير أطباق تقديم وبذلك عليكي بتقديمها لتناولها بألذ طعم ونكهة. عمر شويل - جدة ألذ بسكويت ال10 دقائق ممكن تعمليه أصنعي بسكويت العشر دقائق بمقادير مظبوطة وبطعم مقرمش - ثقفني

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