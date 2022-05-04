بملعقة نشا وزبادي تخلصي من أسمرار الجسم كله والجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات للأبد

تعتني الغالبية العظمى من السيدات والفتيات بالإهتمام بالبشرة والجسم من تفتيح وتقشير والتخلص من البقع الداكنة أو أي آثار لها خاصة و نلاحظ أن العروس هي التي تعمل على تحضير الكثير من الوصفات والخلطات التي تعمل على شرائها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى أن البعض منهم يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على تفتيح هذه الجسم بشكل جميل بأسعار مرتفعة على الرغم أن على المدى البعيد من المحتمل أن تعمل هذه المراكز على إصابة الجسم بالحساسية مع مرور الوقت، لذلك علينا يإستخدام الوصفات التي يرجع أصلها للطبيعة في اقل وقت ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

مكونات عمل وصفة لتبييض الجسم للعروس

كمية مناسبة تناسب حجم الجسم من النشا.

كمية من الزبادي تناسب كمية الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة لتبييض الجسم للعروس