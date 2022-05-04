نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا وزبادي تخلصي من أسمرار الجسم كله والجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات للأبد في المقال التالي
تعتني الغالبية العظمى من السيدات والفتيات بالإهتمام بالبشرة والجسم من تفتيح وتقشير والتخلص من البقع الداكنة أو أي آثار لها خاصة و نلاحظ أن العروس هي التي تعمل على تحضير الكثير من الوصفات والخلطات التي تعمل على شرائها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى أن البعض منهم يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على تفتيح هذه الجسم بشكل جميل بأسعار مرتفعة على الرغم أن على المدى البعيد من المحتمل أن تعمل هذه المراكز على إصابة الجسم بالحساسية مع مرور الوقت، لذلك علينا يإستخدام الوصفات التي يرجع أصلها للطبيعة في اقل وقت ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.
مكونات عمل وصفة لتبييض الجسم للعروس
- كمية مناسبة تناسب حجم الجسم من النشا.
- كمية من الزبادي تناسب كمية الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة لتبييض الجسم للعروس
- قومي أولا بغسل جسمك بالماء جيدا ثم قومي بتنشفه، بعد ذلك قومي بتحضير هذه الوصفة.
- عليكي بتحضير طبق وضعي به كمية من النشا تناسب حجم الجسم مع كمية من الزبادي مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على قوام متجانس.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة على جسمك بالتساوي وفي جميع أجزاء الجسم خاصة عليكي بالتركيز في المناطق الحساسة حتى تتمكنين من الحصول على جسم نظيف ولامع.
- اتركي هذه الوصفة على جسمك لمدة ساعة بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة من على جسمك ثم عليكي بغسل جسمك بالماء البارد ثم جففيه وإستخدمي المرطب المناسب لنوع جسمك.
كرري إستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وبعد مرور خمسة عشر يوم فقط من بداية الإستخدام سوف
- تحصلين على افضل النتائج التي تحلمين بها وتلاحظين الجسم الناعم واللامع والأبيض مثل الحليب لذلك علينا يإستخدام هذه الوصفة وعلينا بتجنب إستخدام أي وصفات أخرى تسبب ضرر للجلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة نشا وزبادي تخلصي من أسمرار الجسم كله والجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات للأبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.