النشا والقهوة المعجزة الربانية: لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والقهوة المعجزة الربانية , تعتبر معجزة ربانية في تبييض البشرة وتفتيح البشرة من اول استخدام, حيث يقضي الخليط الخرافي علي التجاعيد ايضا من اول استخدام للخليط الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من اي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون اي اضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والقهوة المعجزة الربانية لتفتيح البشرة من اول استخدام ونتائج فورية2022.

مكونات عمل النشا والقهوة المعجزة الربانية لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام فوري للمعجزة

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا المعجزة الخرافية في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

معلقة من كبيرة من القهوة.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من زيت الورد

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة من زيت اللوز.

ماء ورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الماسك الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا وزيت الورد ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف الزبادي وزيت اللوز والقهوة ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الزبادي مع المكونات. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الماسك الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-