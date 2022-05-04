نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون طبيعي مذهل للقضاء نهائياً على التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون طبيعي مذهل للقضاء نهائياً على التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة، إليكي سيدتي قناع طبيعي للوجه مضاد للشيخوخة يشد البشرة ويزيل التجاعيد ويرطبها ويجعلها صافية خالية من كل عيوب البشرة. لتحضير هذا القناع ستحتاجين سيدتي إلى بذور الشيا العنصر الأساسي في وصفتنا اليوم؛ فهي غنية بأحماض اوميجا الدهنية وفيتامين E مع خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة، بذور الشيا غنية أيضاً بالمعادن كالكالسيوم الزنك الحديد الفوسفور المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها عناصر ضرورية لصحة البشرة وإظهار نضارتها.

خلطة طبيعية للقضاء على التجاعيد

مكونات القناع:

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

كوب من الماء بمقدار 250 مل.

بياض بيضة أو حبة بطاطس أو زيت زيتون.

في إناء مناسب نضف بذور الشيا والماء ثم نترك بذور الشيا تنقع طوال الليل لمدة 12 ساعة، حتى تتكون لنا طبقة هلامية حول البذور وبعد ذلك نقوم بطحن البذور باستخدام المضرب اليدوي الكهربائي، وبعد ذلك يمكنك تحضير قناع التجاعيد بمزج بذور الشيا مع ملعقة كبيرة من بياض بيضة، أو يمكنك تحضيره بمزج بذور الشيا مع ملعقة كبيرة من ماء البطاطس. ولتحضير ماء البطاطس نبشر حبة بطاطس أو نطحنها في الخلاط، ثم بواسطة مصفاة نصفي مبشور البطاطس للحصول على ماء البطاطس.

أو يمكنك تحضير القناع بمزج بذور الشيا بعد تجهيزها كما بالخطوات السابقة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد ذلك نخلط جيداً ثم نحفظ هذا المزيج في علبة زجاجية نظيفة ويبقى صالح للاستخدام لمدة ثلاثة أيام، ولتخزينه لمدة تصل إلى أسبوع يجب إضافة بعض المواد الحافظة الطبيعية، وعلى سبيل المثال تستطيعين استخدام زيت إكليل الجبل أو زيت اللافندر بمقدار ملعقة صغيرة.

إزالة تجاعيد البشرة طبيعياً

طبقي هذا المزيج على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه من أسفل إلى أعلى ثم اتركيه على بشرتك لمدة ثُلث ساعة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعد ذلك رطبي بشرتك بزيتك المفضل أو بالكريم المرطب الخاص بك، كرري تطبيق قناع إزالة التجاعيد مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، فهذا القناع المضاد للشيخوخة يقلل يصلح ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أنه يوفر للبشرة ترطيب مكثف وحماية مضادة للأكسدة كذلك هذا القناع يساعد على منع تكون خطوط رفيعة جديدة، أيضاً يمنح هذا القناع بشرتك البياض والنضارة ويجعلها تبدو مشرقة ومتوهجة.