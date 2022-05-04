نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل وصفات سريعة شهية ومختلفة ولذيذة من أجزاء الدجاج في المقال التالي
الدجاجة عند ذبحها يمكنك تقسيمها إلى أجزاء لكي تقدمي كل جزء منها بوجبه مختلفة شهية، فالكثير يلجئ لتناول اللحوم البيضاء عن اللحوم الحمراء لأحتوائها على نسبه منخفضة من الدهون، يعشق الجميع تناول وجبات كنتاكي الجاهزة المتنوعة ولكن يمكنك تقديمها بالمنزل وبطرق مختلفة، مثل فراخ بالبصل، فراخ بالصلصة، أجنحة الدجاج المقرمشة بالخطة السرية، كبد وقوانص والخ.
طريقة عمل وصفات متنوعة مختلفة ولذيذة من أجزاء الدجاج
عودي أطفالك على تناول جميع أكلاته داخل المنزل لكي تضمني نظافتها في تحضيرها، وسوف نقدم لكم أكلات سهلة وسريعة التحضير التي تبحث عنها خصيصاً المرأة العاملة أو الفتيات التي يلجئون صعوبة في الطهي، جمعي أجزاء الدجاج َحضريها بيوم تحتارين فى تقديم وجبة الغداء أو العشاء بأفكار سهلة وبسيطة أبدعي بطريقتك الخاصة.
طريقة عمل الشاورما من صدور الدجاج
المقادير
- صدردجاج كامل مقطع مكعبات.
- فلفل ألوان.
- فلفل رومي.
- بصل مقطع جوانح رفيعة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
- ملعقة صغرة كزبرة ناشفة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملح حسب الرغبة.
- ثلاث ملاعق زيت نباتي.
طريقة التحضير
- أغسلي صدور الدجاج جيداً بالخل والملح، ثم قومي بتقطيعها مكعبات صغيرة متساوية.
- قطعي الفلفل الألوان والرومي شرائح رفيعة ثم أتركيهم جنباً.
- ضعي طاسة كبيرة وضيفي الزيت وأتركيه يقدح ثم ضعي شرائح البصل وقلبيهم.
- عندما يدبل البصل قومي بأضافة الفلفل الألوان مع الرومي وعيدي تقليب المكونات مرة أخري.
- ضيفي مكعبات الدجاج والتوابل وقلبيهم ثم أخفضي النار حتي ينضج وقدميها ساخنة بجان الخبز البلدي أو الأرز المفضل لديكي.
المقادير
- أثنان كيلو أجنحة دجاج.
- عصير ليمون.
- خل.
- خمس حبات بيض.
- كوب نشا.
- كوبان دقيق أبيض.
- كوب دقيق ذرة.
- ماء مثلج.
- زيت للقلي.
التوابل
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- ملح.
- كمون.
- بابريكا.
- شطة حسب الرغبة.
- بابريكا.
- كركم.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
- ننقع أجنحة الدجاج في محلول عصير الليمون والخل.
- نتركهم لمدة نصف ساعة، ونغسلهم جيداً، ونضعهم في وعاء عميق.
- نحضر كيس مطبخ أو وعاء عميق نضيف الدقيق وجميع التوابل.
- نقلبهم جيداً نضع أجنحة الدجاج بكميات منفصلة ونقلبهم جيداً.
- ثمة نضعهم بمصفاه لإزالة الزوائد، في وعاد عميق أخر نضع البيض ونضع الملح والفلفل الأسود لأزاله أي زفارة.
- نضع أجنحة الدجاج بالبيض ونقلبهم ثم نعيدهم مرة أخرى بالدقيق المتبل.
- نقلبهم ثم نضعهم في المواد المثلج لمدة ثواني ونضعهم مره أخيرة بالدقيق لكي نحصل على سماكة غليظة مثل الجاهزة.
- نضع زيت غزير بحلة عميقة وليست طاسة لكي لا تحترق الأجنحة ولكي تنضج من جميع الجوانب.
- نرفعهم في مصفاه لكي نتخلص من الزيت الزائد، ونرصهم بأطباق التقديم وتقدم ساخنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل وصفات سريعة شهية ومختلفة ولذيذة من أجزاء الدجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.