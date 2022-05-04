طريقة عمل وصفات سريعة شهية ومختلفة ولذيذة من أجزاء الدجاج

الدجاجة عند ذبحها يمكنك تقسيمها إلى أجزاء لكي تقدمي كل جزء منها بوجبه مختلفة شهية، فالكثير يلجئ لتناول اللحوم البيضاء عن اللحوم الحمراء لأحتوائها على نسبه منخفضة من الدهون، يعشق الجميع تناول وجبات كنتاكي الجاهزة المتنوعة ولكن يمكنك تقديمها بالمنزل وبطرق مختلفة، مثل فراخ بالبصل، فراخ بالصلصة، أجنحة الدجاج المقرمشة بالخطة السرية، كبد وقوانص والخ.

طريقة عمل وصفات متنوعة مختلفة ولذيذة من أجزاء الدجاج

عودي أطفالك على تناول جميع أكلاته داخل المنزل لكي تضمني نظافتها في تحضيرها، وسوف نقدم لكم أكلات سهلة وسريعة التحضير التي تبحث عنها خصيصاً المرأة العاملة أو الفتيات التي يلجئون صعوبة في الطهي، جمعي أجزاء الدجاج َحضريها بيوم تحتارين فى تقديم وجبة الغداء أو العشاء بأفكار سهلة وبسيطة أبدعي بطريقتك الخاصة.

طريقة عمل الشاورما من صدور الدجاج

المقادير

صدردجاج كامل مقطع مكعبات.

فلفل ألوان.

فلفل رومي.

بصل مقطع جوانح رفيعة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة صغرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

طريقة التحضير

أغسلي صدور الدجاج جيداً بالخل والملح، ثم قومي بتقطيعها مكعبات صغيرة متساوية.

قطعي الفلفل الألوان والرومي شرائح رفيعة ثم أتركيهم جنباً.

ضعي طاسة كبيرة وضيفي الزيت وأتركيه يقدح ثم ضعي شرائح البصل وقلبيهم.

عندما يدبل البصل قومي بأضافة الفلفل الألوان مع الرومي وعيدي تقليب المكونات مرة أخري.

ضيفي مكعبات الدجاج والتوابل وقلبيهم ثم أخفضي النار حتي ينضج وقدميها ساخنة بجان الخبز البلدي أو الأرز المفضل لديكي.

المقادير

أثنان كيلو أجنحة دجاج.

عصير ليمون.

خل.

خمس حبات بيض.

كوب نشا.

كوبان دقيق أبيض.

كوب دقيق ذرة.

ماء مثلج.

زيت للقلي.

التوابل

ثوم بودر.

بصل بودر.

ملح.

كمون.

بابريكا.

شطة حسب الرغبة.

بابريكا.

كركم.

فلفل أسود.

طريقة التحضير