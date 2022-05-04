طريقة السليق الطائفي الأصلي السعودي وأسهل طريقة عمل السليق الطائفي بالقشطة

طريقة السليق الطائفي الأصلي، من ألذ وأشهر وصفات المطبخ السعودي الشعبية والمعروفة، على مستوى السعودية ككل والدول العربية أيضًا، فلاشك أن جميع الدول العربية، تحب التجديد الدائم في وصفات الطهي بحيث تنتقل ثقافة الشعوب في الطهي، من دولة إلى أخرى، خاصة ما يتعلق بالمطبخ السعودي، فهو من أشهر المطبخ العربية في عمل الوجبات الدسمة، والعربية الشعبية القديمة، ذات المذاق الطيب، وهناك من يتحدث عن الفرق بين السليق الطائفي والمكاوي، الذي يكمن في البهارات المضافة إلى المكونات، والسليق الطائفي يمكن طهيه بأكثر من طريقة مختلفة، مثل السليق الطائفي الأصلي، ومنه طريقة عمل السليق الطائفي بالقشطة، وكذلك طريقة عمل السليق الحجازي، وطريقة عمل السليق باللحم، أو طريقة عمل السليق بالدجاج، وطريقة عمل السليق السعودي، كما يمكنك تجربة طريقة السليق 15 ثانية.

طريقة عمل السليق السعودي

لا تترددي في تجربة ألذ وأشهى وجبة، من المطبخ السعودي العريق، فالسيدات السعوديات يعرفن بمذاق الطعام الطيب بشكل كبير، ويعود ذلك إلى دقة الوصفات التي تقمن بتحضيرها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الوصفات السعودية، التي يمكنك تجربتها بخلاف السليق السعودي الطائفي مثل؛ طريقة عمل الزربيان السعودي، وطريقة بروستيد البيك السعودي ، وطريقة عمل الجريش القصيمي، بالإضافة إلى طريقة عمل البرياني، والعيد والمناسبات فرصة طيبة لتجربة كل تلك الوجبات الشهية، وخاصة طريقة السليق الطائفي الأصلي، الذي يزين الموائد خلال عيد الفطر المبارك.

السليق الطائفي الأصلي

كيلو من اللحم الضاني.

كوبان من الأرز المصري.

كوب واحد من الأرز البسمتي.

4 حبات من الهيل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

3 أعواد من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

علبة قشطة.

طريقة عمل السليق باللحم