بدون رجيم بذور طبيعية لنسف دهون الكرش والبطن في 3 أيام بسرعة الصاروخ هتخسي من غير ما تحسي

يعاني الكثير من الأشخاص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والإرداف والجناب بصورة كبيرة مما جعلهم يشعرون بالاستياء وأنه لا يوجد حل لهذه الدهون والسمنة التي تسبب الكثير من المشاكل مثل ضعف عضلة القلب وحدوث تصلب الشرايين وضيق التنفس وزيادة في الدهون حول الكبد وعدم قيام الكبد بوظائفه المعتادة لنجد بأن هناك حبوب تساعد على نسف الدهون سوف نتعرف عليها وهي بذور الكتان فهي لها قدرة كبير على التخلص من الدهون وتخفيف الكرش والحصول على الوزن المثالي وسوف نوضح فوائد هذه البذور وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

فوائد بذور الكتان لنسف الدهون

تكون البذور مهم جدا لنسف الدهون والتخلص من الدهون الزائدة وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية..

تعمل على نسف الدهون والتخلص من الدهون المتراكمة في الجناب والأرداف.

تمنح الجسم شكل رياضي في غضون عدة أسابيع.

يمكن أن نحصل على بطن مسطح من خلالها.

تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

تعادل بين الكوليسترول الضار والنافع الموجود في الجسم.

تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف لذلك تساعد على الشبع لفترات طويلة.

تساعد على سد الشهية المفتوحة لفترات طويلة.

تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على نسف الدهون.

تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على نسف الدهون. تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا لذلك تساعد على تقليل الوزن.

تكون مصدر أساسي وقوي للبروتين الذي يساعد على إنقاص الوزن.

يوجد بها مركبات الليغان وهي تساعد على نسف الدهون وتفتيتها.

تحضير خبز الشوفان ببذور الكتان

يحتوي خبز الشوفان على سعرات حرارية قليلة لذلك يعمل على نسف الدهون والتخلص منها وعندما نضيف له بذور الكتان فسوف يساعد ذلك في تقليل الوزن الزائد ويساعد على نسفه وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال المكونات التالية..

المكونات:

دقيق شوفان.

ماء.

ملح.

بذر كتان.

بكينج بودر.

زيت زيتون.

زيت زيتون. دقيق عادي.

طريقة التحضير: