نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة المذهل لأحلي ترطيب في الصيف وأفضل من الجاهزة في المقال التالي

آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المثلجات التي يحبها ويفضلها كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والتي يقبل على تناولها الجميع في فصل الصيف بصفة عامة وذلك لأنها تساعد على ترطيب الجسم بشكل كبير، وآيس كريم الأوريو منتشرة بصورة كبيرة في جميع محلات الآيس كريم والهايبر ماركت والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي من المثلجات اللذيذة والرائعة والتي لها العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة والتي يقبل عليها بصورة كبيرة الجميع وذلك بكل أشكالها المختلفة، وهناك الكثير من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الأوريو في المنزل، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل ألذ أيس كريم الأوريو بالشيكولاتة. طريقة الآيس كريم الأوريو بالشيكولاتة ومكوناته المكونات نصف كوب من الحليب المحلي.

إثنين كوب من الكريمة السائلة.

كوب واحد من أيس كريم الڤانيليا.

كوب واحد من أيس كريم الشوكولاته.

ملعقة كبيرة من الڤانيلا السائلة.

اربعة باكو كبير من بسكويت الأوريو أو البوريو علي حسب الرغبة.

شوكولاتة مقطعة إلي قطع صغيرة. طريقة التحضير نحضر إناء ونضعه علي النار هادئة أو متوسطة، ثم نضع عليه الكريمة ونتركها قليلاً علي النار، حتي تصبح ساخنة.

ثم نضيف إليها قطع الشوكولاتة ونستمر في التقليب حتي تذاب، ثم نضع عليها الڤانيليا السائلة ونقلبهم جيدا ونتركه جانباً.

نحضر الخلاط ونضع به بسكويت الأوريو ونزيل منه الكريمة علي حسب الرغبة، ثم نخلطهم جيدا حتي يصبح البسكويت ناعم جدا.

ثم نضع الكريمة في الخلاط ونخلطها جيدا، حتي تعطي القوام المتماسك والهش، ثم نضع عليها الحليب ونضع الڤانيليا ثم نخلطهم جيدا.

نحضر كاسات أو ما لديك علي حسب الرغبة ويفضل أن يكون مثل شكل الأيس كريم، ثم نوزع ملعقتان كبيرتان من خليط البسكويت ثم نملئة بالأيس كريم.

ثم نضيف طبقة اخري من خليط البسكويت ونضغط علية حتي يتساوي جيدا، ثم نضع الخليط في الفريزر حتي يتجمد.

ثم يقدم الأيس كريم في طبق التقديم ونقوم بتزينة بصوص الشوكولاتة أو بسكويت الأوريو ومكسرات علي حسب الرغبة.

ويمكن تزينة أيضاً بالفواكة مثل الفراولة أو المانجة أو الموز علي حسب ما لديكي لأنها تعطي نكهة رائعة مع الشوكولاتة.

وسوف ينال إعجاب جميع الاشخاص لأن الايس كريم يحبوه صغار وكبار كما أن يوجد العديد من انواعة ولكن أبرزها وأجملها الأيس كريم بالشوكولاتة وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة ألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة المذهل لأحلي ترطيب في الصيف وأفضل من الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة المذهل لأحلي ترطيب في الصيف وأفضل من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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