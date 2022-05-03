بأسرار المطاعم.. ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقرمشة هي الطعام المفضل لدى الأطفال عند الذهاب للتنزه، ويتم شراؤها من فروع ماكدونالدز أو كنتاكي، وتلك المطاعم تشتهر بصناعة الدجاج المقرمش والبرجر والبطاطس المقلية المقرمشة، وتحترف تلك المطاعم في صناعة أصابع البطاطس المقرمشة بدون وجود أي زيت فيها، وهذا الأمر هو نجاح كبير لهم، لهذا يمكن في هذا المقال معرفة كيفية تحضير أصابع البطاطس المقرمشة بدون زيت للمحافظة على صحة الإنسان

طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص الزيوت

يمكن تحضير البطاطس المقلية بدون أن تمتص الزيت كما يلي:

مكونات عمل الوصفة

4 حبات من البطاطس الطازجة.

زيت للقلي.

ملعقة ملح.

توابل حسب الرغبة.

إناء به لتر ماء.

3 ملاعق خل أبيض.

طريقة تحضير الوصفة

يتم غسل البطاطس أولا من الخارج.

ثم يتم تقشير البطاطس جيدا بالسكين.

ثم يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع طويلة.

ثم يتم وضع الإناء الذي يحتوي على لتر ماء على النار.

ثم نضيف له ملعقة من الملح.

ثم نضع البطاطس في الماء والملح.

ثم نترك هذا المزيج حتى يصل إلى درجة الغليان.

ثم نترك البطاطس في الماء للمدة 5 دقائق.

ثم نضيف لها الخل.

ثم نضيف لها الخل. ثم نترك البطاطس لتغلي على النار لمدة 3 دقائق.

ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء جيدا.

ثم نقوم بتسخين الزيت.

ثم نقوم بتسخين الزيت. ثم نضع البطاطس فيه، ونتركها حتى يصبح لونها أصفر ذهبي.

ولابد ألا تتحمر البطاطس.

ثم نقوم بإخراج البطاطس على مصفاة أو مناديل المطبخ، لتصفيتها من أي زيوت بها.

ثم بعد أن تجف نحتفظ بها في أكياس في الفريزر لوقت التقديم.

عند التقديم نقوم بإخراجها من الفريزر، ونقوم بتحميرها لمدة دقيقتين فقط في الزيت، ثم تقدم ساخنة.

يمكن رش بعض التوابل المفضلة على البطاطس.

نصائح للحصول علي البطاطس المقلية الصحية

يمكن اتباع تلك النصائح للحصول على بطاطس مقرمشة وذهبية، حيث أن النصائح كالتالي: