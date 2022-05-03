تطويل وتبييض الأظافر وتقويتها خلال 5 دقائق فقط بدون الحاجه للصالون

تطويل وتبييض الأظافر وتقويتها خلال ٥ دقائق فقط تستطيع كل البنات في الحصول علي مظهر جذاب لليد والأظافر تتحكم بشكل كبير في المنظر العام لذلك يجب علينا تقويتها جيداً والاهتمام بها فإليك طريقة الأهتمام والعناية بالأظافر من التشقق والتكسير الدائم بطريقة سريعة ومدهشة في خلال أيام معدودة والنتيجة فعالة وملحوظة لتبييض الأظافر الصفراء ففي هذه المقالة سوف نقدم اليكم طريقة تطويل وتبييض الأظافر وتقويتها خلال 5 دقائق فقط .

تطويل وتبييض الأظافر وتقويتها

اولاً الترطيب الدائم من اهم الخطوات التي تساعد على العناية بالأظافر و هي مثل البشرة تماماً تحتاج إلى الترطيب و تحتاج إلى روتين يومي بشكل صحي الليمون يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات و خاصة فيتامين C، و الكالسيوم، و الحديد، و الزنك، و الفسفور فهو يعتبر من المغذيات الضرورية فالليمون يجعل الأظافر قوية و تمنه تكسيرها و تشققها و يقلل من اصفرار لونها و يجعل شكلها صحي

طريقة لتطويل وتبييض الأظافر بالليمون و الزيت الزيتون

الليمون وزيتون لتطويل وتقويةالأظافرهي أفضل خلطة لترطيب عميق للأظافر للحصول علي أفضل نتيجة فكل ما عليك هو خلط معلقة من الزيت الزيتون مع معلقة عصير ليمون و نقع يديك في هذا الخليط لفترة لا تقل عن ١٠ دقائق لامتصاص جميع الفيتامينات من هذه الخلطة.

نصائح للحفاظ علي الأظافر و تقويتها

اولاً عليكي التقليل من ملون الأظافر (المانكير) لانه يجعل الأظافر اكثر اصفراراً و يقل من ترطيبها. لكي تستمر في الحفاظ و العناية بأظافرك يجب اتباع روتين يومي لها. كما يجب عليكي أيضا التقليل من التعرض للماء. استخدام المرطبات والتقليل من جفاف اليدين واستخدام كريم صباحاً و مساءاً قبل الذهاب للنوم. تجنب وضع الأظافر الصناعية بشكل مستمر. ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية وتنظيف الأواني. شرب كميات كافية من المياه لان نقصها يؤدي إلى شقوق و جروح في الأظافر. التقليل من استخدام مزيل اللون وعند استخدامه يجب مراعاة الترطيب بزيت جوز الهند سريعاً. تناول الأغذية المفيدة و الغنية بالبروتين و الفيتامينات فا نقصهما يؤدي إلى ظهور خطوط بيضاء علي الأظافرو

هكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن طريقة وكيفية تطويل وتبييض الأظافر .