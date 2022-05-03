بدون تعب.. تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

تعتبر الكرشة من اللحوم الغنية بالبروتين والفيتامينات المفيدة علاوة على طعمها اللذيذ الذي يفضله الكثير حيث يمكن شرائها من الخارج جاهزة ومطهية ويمكن طهيها في المنزل بطرق مختلفة ولكن ما يعرقل أكلها هو تنظيفها حيث توجد العديد من الطرق لتنظيف الكرشة التي كانت تستخدم منذ قديم الزمان التي تعمل على التخلص من الرائحة الكريهة للكرشة وتساعد على تنظيفها بصورة مبهرة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي تساعد في تنظيف الكرشة والتخلص من الرائحة الملازمة لها بأقل المكونات المتوفرة في المنزل وبدون الحاجة إلى شرائها من الخارج بطريقة صحية ولذيذة.

تنظيف الكرشة

هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ ومن أهم تلك الوسائل الخل حيث يعتبر الخل من المكونات القوية التي تعمل على نظافة الكرشة وسوف نتناول هذا بالتفصيل خلال السطور الآتية

المكونات المطلوبة لتنظيف الكرشة

خل.

ماء.

ليمون.

خطوات التنظيف

نقوم بغسل الكرشة جيدًا من الأوساخ الموجودة عليها.

نقوم بوضع إناء على النار به ماء ونتركه حتى يصل إلى درجة الغليان 100درجة مئوية.

نقوم بتنزيل الكرشة لمدة دقائق قليلة.

ثم نقوم بإخراجها ونحضر سكينة ونقوم بإزالة الطبقة الرمادية الموجودة على الكرشة.

نقوم بغسل الكرشة مرة أخرى بالماء الفاتر.

نقوم بعد ذلك بغسلها بواسطة الخل والليمون حتى نحصل على نتيجة مبهرة.

طريقة أخرى لتنظيف الكرشة

المكونات

خل تفاح.

بيكربونات صوديوم.

ليمون.

شبة زفرة.

طريقة التنظيف