طريقة عمل الكبة الشامية المقلية الأصلية باللحم والبرغل للشيف منال العالم

طريقة عمل الكبة الشامية المقلية، واحدة من أسهل طرق تحضير الكبة المختلفة، وهي عبارة عن وجبة يتم طهيها في وجبة الغداء أو العشاء، وفقًا للحشو الذي قمت بوضعه بداخلها، وهي أشهر وجبات مطابخ الوطن العربي، ولها أكثر من طريقة ووسيلة للطهي، منها طريقة عمل الكبة السورية بدون ماكينة، وهي نفس طريقة عمل عجينة الكبة السورية، أو تجربة طريقة عمل الكبة المقلية منال العالم، كما توجد طريقة عمل الكبة للمبتدئين، وهناك طريقة عمل الكبة بالبرغل الناعم. ولا تنس طريقة عمل الكبة المقلية شام الاصيل، أو تجربة طريقة عمل الكبة السورية المشوية، وكلها طرق مختلفة لتحضير الكبة في المنزل، مثل المطاعم التي تقدمها لك جاهزة، مع اختلاف المذاق بالطبع بين الفرن والمقلي، وكذلك اختلاف بهارات الكبة نفسها، تختلف في بعض الدول العربية عن غيرها من الدول الأخرى، ولكن كلها تناسبك إن أردت، طهي الكبة في المنزل، بنفس طريقة الشيف الذي تشاهدينه في التلفاز، وتحصلين على وجبة ذات مذاق مميز.

طريقة عمل الكبة المقلية شام الاصيل

إذا كنت في مناسبة ما مثل العيد، وترغبين في عمل وجبة مميزة، سهلة التحضير وخفيفة في طهيها، ويحبها أطفالك، بالإضافة إلى تغيير الطعام عقب الخروج من شهر رمضان المبارك، فيمكنك تحضير الكبة بأية طريقة تناسبك، فلديك الكثير من طرق تحضير الكبة في المنزل مثل؛ كبة باللبن على الطريقة السورية، أو طريقة عمل الكبة اللبنية الفلسطينية، أو كبة بطاطا لبنانية بالبرغل، أو عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، وإذا كان أولادك يحبون الأطعمة المقرمشة، فيمكنك بكل سهولة تجربة طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، فلا تترددي وخوضي تجربة طريقة عمل الكبة الشامية المقلية على أصولها.

طريقة عمل عجينة الكبة السورية

750 جرام لحمة مفرومة

500 جرام برغل وانقعيه في المياه لمدة نصف ساعة.

حبة بصل كبيرة مفرومة ناعمًا.

ثلاث فصوص ثوم مفرومة ناعمًا.

ملعقة صغيرة واحدة من الزعتر.

ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة واحدة من القرفة المطحونة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة عمل الكبة بالبرغل الناعم

نصف كيلة من اللحم المفروم.

حبتان بصل متوسطتان الحجم ومفرومتان جيدا.

ملعقة صغيرة واحدة من الزعتر المجفف.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية من الزيت للقلي.

طريقة عمل الكبة المقلية منال العالم