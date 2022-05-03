صاروخ التبيض للعرايس .. كريم بانثينول والنشا المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء نهائيا

عتبر تفتيح وتبييض الوجه والحصول على بشرة نقية ومشدودة من الأمور الشاغلة الكثير من السيدات حيث توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في توحيد لون البشرة وتفتيحها ومن أهم تلك الوصفات كريم بانثينول مع النشا حيث يعتبر كريم بانثينول من المرطبات القوية جدًا التي تساعد في تبييض البشرة ويعطي رطوبة مميزة للبشرة كما يعتبر النشا من ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة حيث يحتوي النشا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة ومن أهمها فيتامين أ المسئول عن إعطاء نضارة ويحافظ على سلامة البشرة وسوف نشرح خلال هذا المقال طريقة تحضير كريم بانثينول مع النشا وتأثيرهما على البشرة.

طريقة تحضير كريم البانثينول مع النشا

هناك العديد من الكريمات التي تساعد في تفتيح البشرة وسوف نوضح خلال تلك السطور طريقة تحضير كريم البانثينول والنشا.

المكونات

ملعقة صغيرة من البانثينول.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة من الحليب.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات التي تم ذكرها.

نقلب تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع تلك المكونات على البشرة ونتركه 15 دقيقة.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر نكرر هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد.

طريقة أخرى لتحضير كريم البانثينول مع النشا

المكونات

كريم بانثينول.

عسل نحل.

نشا.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة واحدة من كريم بانثينول.

ونضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقوم بإضافة ملعقة من النشا لتلك الخليط.

نضع قطرات من زيت اللوز الحلو نخلط تلك المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع تلك المكونات على الوجه ونقوم بشطفه بعد ١٥ دقيقة.

نقوم بوضع تلك المكونات على الوجه ونقوم بشطفه بعد ١٥ دقيقة. وخلال شهر واحد سوف نحصل على نتيجة مبهرة.

أهمية كريم البانثينول