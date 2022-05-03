نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الشوكولاتة السوداء والبيضاء للتزيين في المنزل بواسطة الخلاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص الشوكولاتة السوداء والبيضاء ، من أكثر أنواع الصوصات التي تستخدم في تزيين الكيك والمثلجات والدونات والحلويات المختلفة، كما أنهما يتميزان بمذاق خاص ولذيذ للغاية ومفضل لدي الكثيرين، كما أن طريقة تحضيرهم في المنزل تتم بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة وهي طريقة سهلة وبسيطة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الشوكولاتة السوداء والبيضاء.

مكونات صوص الشوكولاتة السوداء والبيضاء

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

أولاً مكونات صوص الشوكولاتة السوداء

كوب من السكر البودرة أو مقدار ١٠٠ جرام.

نصف كوب زائد ملعقتين كبار من الحليب أو مقدار ١٣٠ مللي.

كوب من الحليب البودرة أو مقدار ١٠٠ جرام.

كوب من الكاكاو الخام أو مقدار ٩٠ جرام.

ثانياً مكونات صوص الشوكولاتة البيضاء

نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

وأيضاً نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الشوكولاتة السوداء والبيضاء وطريقة تحضيرهما تتم بواسطة الخلاط الكهربائي وهي كالتالي:

أولاً طريقة تحضير صوص الشوكولاتة السوداء

نقوم بخلط الحليب العادي مع السكر البودرة في الخلاط الكهربائي جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب البودرة إلي الخليط ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

ثم نقوم بإضافة كوب الكاكاو الخام إلى الخليط.

ونخلط جميع المكونات جيدا حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيج متجانس.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ثانياً طريقة تحضير صوص الشوكولاتة البيضاء