نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم في المنزل بدون تعب في المقال التالي
تعتبر الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم من الاصناف المميزة والغنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بفوائد كثيرة، وتعد من الحلويات المشهورة التي يعشقها الجميع بسبب طعمها اللذيذ المميز، وتقوم بتحضيرها كثير من الأمهات والفتيات في جميع المناسبات السعيدة والأيام العادية، وهي من أكثر الأنواع السهلة التي يتم تحضيرها في وقت بسيط جداً ولا تتطلب الكثير من التكاليف، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم وكيفية تحضيرها خطوة بخطوة من خلال موقع ثقفني الاخباري.
مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم
تعتبر مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم من أكثر المكونات التي نجدها باستمرار في المنزل ويفضلها الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ٢٥٠ جرام من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الزيت النباتي.
- ٩٠ جرام من السكر البودرة.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
- ٣ ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
طريقة تحضير الغريبة
تختلف طرق عمل الغريبة من طريقة إلى أخرى من حيث المكونات وطريقة التحضير والآن سوف نعرض على حضراتكم هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ونضع به كمية الدقيق المحددة ونضيف عليه السمسم المحمص والسكر البودر ونقلب.
- ثم نضيف أيضاً القرفة ورشة الملح والفانيليا والبيكنج بودر والزيت النباتي والزبدة الذائبة، ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة ذات قوام مناسب.
- نغطي العجينة وندخل الطبق في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة.
- بعد مرور الوقت نخرج الطبق من الثلاجة ونقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- نرص كرات العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بقليل من الزيت أو السمنة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها على نار علوية لمدة ١٠ دقائق وعلى نار سفلية لمدة ١٠ دقائق حتى تحمر وتأخذ اللون المناسب الرائع.
- نخرج الصينية من الفرن ونزينها بالقرفة ثم نتركها حتى تبرد ونقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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