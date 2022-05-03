اصنعي بنفسك كريم النشا والقهوة لإزالة التجاعيد نهائيًا وتمتعي ببشرة أكثر جمالاً وجاذبية

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كريم النشا والقهوة من الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، كما يمنح البشرة النضارة والحيوية في أسرع وقت، ويحافظ على جمال ونضارة البشرة من التلف، ويقضي على الخطوط الرفيعة نهائيًا، ويمنح البشرة الإشراق والنعومة في وقت قصير، ومكوناته بسيطة للغاية ولا يستغرق وقت طويل أثناء تحضيره مما يجعلنا نقوم بعمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقهوة الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة، وعلامات تقدم العمر في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والقهوة الرهيب
يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة صغيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقهوة الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به الماء، والنشا، والقهوة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تذوب جميع المكونات تمامًا.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تمامًا.
- نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا، ثم نترك الكريم على الوجه لمدة عشرين دقيقة ويتم غسل الوجه بالماء الفاتر.
- يفضل وضع الكريم على البشرة كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة.
فوائد كريم النشا والقهوة للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد على إزالة التجاعيد بشكل رائع.
- يقضي على اسمرار وغمقان الوجه نهائيًا.
- يحافظ على نعومة ونضارة البشرة.
- يزيل الرؤوس السوداء نهائيًا، كما يجعل البشرة صافية.
- يقلل من ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة.
- يجعل ملمس البشرة ناعم ويحارب الجفاف لأنه يحتوي على الزيوت الطبيعية.
- يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا التالفة.
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