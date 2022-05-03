احلي طريقه تعملي بيها البقلاوة ألهشه زي الجاهزة بالظبط

طريقة عمل البقلاوة الشهية، شهر رمضان من أكثر الشهور التي تهتم كل ربة منزل بتقديم اشهي الحلويات للأسرة والضيوف، ومن أهم الحلويات التي يفضلها الكثير من الناس، هي البقلاوة الرائعة ألهشه، والتي يتم حشوها بالمكسرات، ولكل من تتساءل عن طريقة تحضير البقلاوة بكل سهولة، فسوف نعرض لكم خطوات تحضيرها في هذا المقال، وسوف تصبح بأجمل طعم مثل الجاهزة تمامًا.

طريقة عمل البقلاوة ألهشه الشهية في المنزل

يمكن عمل البقلاوة ألهشه في المنزل بمكونات لا تحتاج إلى تكاليف عالية، وسوف يستمتع بها جميع أفراد عائلتك، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الجلاش الطري.

كوب ونصف من الكسرات المختلفة حسب المتواجد.

ربع كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

كوب من السمن، أو الزبدة حسب المتوفر.

شربات ثقيل بارد.

مكونات الشربات

كوبين من السكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الشربات

قومي بخلط السكر مع المياه، ويتم رفع المكونات على النار حتى يتم الغليان لمدة خمس دقائق.

أضيفي إليه بعد ذلك عصير الليمون، وبعد ذلك الفانيليا ايضًا.

اتركي الشربات يغلي مرة أخرى حتى يتغير قوامه بشكل ملحوظ.

يستخدم الشربات وهو بارد على البقلاوة.

طريقة التحضير