بمعلقة دقيق واحده اعملي احلي بطاطس مقرمشه وشهية

البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق، البطاطس من المأكولات اللذيذة التي لا يختلف عليها شخصين سواء كانوا كبار أو صغار فهي المفضلة للجميع وعلى الرغم من ذلك فهي غير مكلفة نهائيًا وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، لكن يتم البحث من قبل الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير البطاطس المقرمشة مثل المحلات لتحضيرها لأطفالهم في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.

البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق

البطاطس المقرمشة يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، كما يمكن تناولها كنوع من المقبلات ويتم تحضيرها كالآتي

المكونات:

حبتان من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة واحدة من الدقيق.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع فيه الملح والثوم البودر، والدقيق ونقوم بتقليبهم جيدًا.

تقطع البطاطس إلى أصابع رفيعة وتغسل جيدًا بالماء للتخلص من الأتربة.

توضع أصابع البطاطس في خليط الملح والثوم والدقيق.

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت الغزير ونضعها على النار ونتركها حتى يسخن الزيت جيدًا.

نضع البطاطس في الزيت مع الحرص على تقليبها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نقوم بإخراج البطاطس من الزيت على أوراق المطبخ، وتكون جاهزة للتقديم ساخنة.

البطاطس المقرمشة بالدقيق والنشا

على الرغم من أن الدقيق يعطي البطاطس طبقة كرسبي مقرمشة إلا أن النشا تزيد من ذلك وتجعلها مقرمشة أكثر ويتم تحضيرها كالآتي

المكونات:

حبتان من البطاطس.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من كل من البصل البودر والثوم البودر والبابريكا والفلفل الأبيض البودر.

ملعقة كبيرة واحدة من الملح.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير: