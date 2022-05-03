طريقة تحضير الكنافة بالقشطة المبرومة على طريقة أشهر محلات الحلويات هتاكلي صوابعك وراها

الكنافة بالقشطة من الحلويات المميزة لذيذة المذاق، كما أنها تعتبر من أشهر الحلويات التى تقدمها الأمهات طوال شهر رمضان المبارك، ولكن نظراً لكثرة طلبها تقوم الأمهات بتحضيريها في معظم الأيام، فهي خفيفة وسريعة التحضير وشهية، وخاصة الكنافة بالقشطة، حيث تتكون من طبقات الكنافة المبرومة ومحشية من القالب بالقشطة، حيث تتعدد أنواع تحضير الكنافة فمنها السادة ومنها المحشية بالمكسرات ومنها المحشية بالقشطة، ولكن الأشهي في الطعم هى المبرومة المحشية بالقشطة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل الحلويات الجاهزة، ولمعرفة المكونات وطريقة التحضير تابعوا معنا السطور التالية.

مقادير الكنافة بالقشطة المبرومة

الكنافة من الحلويات الشرقية سريعة التحضير، حيث لا تحتاج إلى وقت كبير في التحضير والتسوية، لذلك يكثر الإقبال عليها، فهي شهية ويمكن تقديمها في المناسبات، كما إنها غير مكلفة، وتحضيرها في المنزل يوفر الكثير من المال بالنسبة لشرائها من المحلات، لذلك نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير وصفة الكنافة بالقشطة.

توفير نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة.

1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

شربات.

ونحتاج لطبقة القشطة (كوب من اللبن وملعقتين من النشا كبيرتين وفانيليا وسكر).

مكسرات حسب الرغبة.

خطوات تحضير الكنافة بالقشطة

لتحضير حلويات لذيذة وسريعة التحضير ينصح بطهي الكنافة بالقشطة، حيث لا تحتاج إلى وقت كبير للتحضير، كما إنها لذيذة في المذاق، ويمكن تحضير الكنافة من خلال إتباع ما يلي.