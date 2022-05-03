وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخر بدون صبغات كيميائية

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب هو أحد الوصفات السهلة التي يمكن من خلالها الحصول على شعر غامق، ولا يوجد به أي شعيرات بيضاء نهائيا، حيث أن القرنفل هو عشب يتم زراعته في المناطق العربية، حيث أنه يتم استخدامه كنوع من أنواع التوابل لإضافة نكهة مميزة لطهي اللحوم والدجاج الخضروات، أو يتم استخدامه كمشروب صحي لمعالجة بعض الأمراض التي يعاني منها الإنسان، كما أنه يدخل في تركيبات الكثير من الأدوية والعقاقير، وهذا بسبب كفاءته العالية في العلاج، وذلك بسبب احتواء القرنفل على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

يمكن الاعتماد على هذه الوصفة للحصول على شعر بلون بني فاتح أو غامق حسب التحكم في مقدار المكونات المستخدمة في تلك الوصفة، ويتم تحضيرها كما يلي:

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من القرنفل المطحون الناعم

ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء

ملعقة كبيرة من الزبادي

2 بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط هذه المكونات جيدا معا في طبق متوسط.

لابد من عجن المكونات جيدا باليد.

نغطي العجينة، ونتركها لتختمر لمدة بع ساعة.

نقوم بغسل الشعر جيدا من أي زيوت.

ثم نقوم بتجفيف الشعر.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر بالكامل، والتأكد من وصول الخليط إلى كافة جذور الشعر حتى أطرافه.

نترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات.

ثم يتم شطف الشعر بالماء البارد، ولا يجب استخدام الماء الدافئ في تلك الوصفة، حتى لا يتفاعل مع البيض.

ثم يتم تجفيف الشعر جيدا بفوطة قطنية.

ثم يتم ترطيب الشعر بزيت الزيتون.

تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

نصائح للقضاء على الشعر الأبيض بالقرنفل

يمكن القضاء على الشعر الأبيض الموجود في فروة الرأس بسبب التقدم في العمر بواسطة القرنفل من خلال النصائح التالية كما يلي: