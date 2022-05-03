طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل خلال ٥ خطوات سهلة وبسيطة

طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل في ٥ خطوات سهلة وبسيطة، تبحث كل فتيات عن كيفية الحصول على بشرة صحية ونقية خالية من العيوب والحبوب ورؤوس السوداء ورؤوس البيضاء فاليكم طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل للحصول على بشرة نقية وناعمة وخالية من العيوب فإليكم مقالتنا عن خطوات تنظيف البشرة العميق بالخطوات ونصائح لبشرة خالية من العيوب وحبوب وشد البشرة وتنعيمها وطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة بعمق وغلق المسام بعد تنظيفها وتعرف على أهمية تنظيف البشرة .

طريقة تنظيف البشرة بعمق

من أهم خطوات نضارة البشرة هي تنظيف البشرة بعمق وبدقة فاليكم طريقة تنظيف البشرة بعمق بالخطوات حتى تستعيد البشرة حيويتها وتتخلص من المشاكل التي توجد بها مثل البثور والحبوب والزيوت وبواقي المكياج ما شبيه بذلك وتنعيم البشرة وتقشيرها بطريقة الصحية للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال فاليكم خطوات تنظيف البشرة بعمق بالطريقة الصحيحة لكل أنواع لبشرة.

خطوات وطريقة تنظيف البشرة

حمام البخار أول خطوة في طريقة تنظيف البشرة بعمق يساعد على تفتيح المسام مما يساعد على التخلص من مشاكل الدهون في البشرة. ومن الممكن استخدام طريقتين لعمل حمام البخار اولاً باستخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة. وثانياً من خلال استخدام الماء المغلي المضاف إليه بعض أنواع من الأعشاب العطرية مثل النعناع وشاي الأخضر والليمون، ويتم وضع الوجه باتجاه البخار الصادر عنه مع تغطية الرأس بمنشفة لمدة 5 دقائق. يجفف الوجه برفق باستخدام منشفة ناعمة نظيفة للتخلص من البخار الزائد وهذه الخطوة من أهم خطوات في كيفية تنظيف البشرة بعمق وستلاحظين الفرق عند استخدامه مرة واحدة أسبوعياً. تقشير البشرة مهم جداً في طريقة تنظيف البشرة العميق بعد استخدام حمام البخار يجب عمل تقشير للبشرة والذي يساعد على التخلص من الجلد الميت، وتجديد خلايا البشرة والتخلص من الأتربة علي البشرة ، يمكن عمل هذا عن طريق خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من عسل النحل والقليل من عصير الليمون. يوضع الخليط على البشرة مع تدليك البشرة به لمدة 5 دقائق، ويتم شطف البشرة باستخدام الماء الفاتر . إذا كانت بشرتك مختلطة أو دهنية عليكي بوضع قناع من الطمي والذي يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة. أما إذا كانت البشرة جافة فيمكنك اللجوء إلى الماسكات التي تحتوي على ماء الورد أو خشب الصندل، والتي تساعد على استعادة رطوبة البشرة والتخلص من جفاف البشرة. إذا كانت البشرة عادية فاحرصي على استخدام الماسكات التي تحتوي على الأعشاب والفواكه الطبيعية، والتي تساعد على الترطيب العميق للبشرة. تونر للبشرة يعتبر مهم جداً جداً في خطوات تنظيف البشرة بعمق فالتونر يساعد التونر على شد الجلد وإغلاق المسام المفتوحة، والتخلص من بقايا الزيوت والأتربة ومستحضرات التجميل كما ايضاً استخدام التونر يساعد على الوقاية من الفطريات. لهذا يمكنك استخدام خل التفاح أو ماء الورد المخفف أو استخدام نوع من التونر الجاهزة من المصادر الموثوق بها و تكون خالية من المواد الكيميائية.

وهكذا تحصلي على بشرة نقية صحية خالية من الزيون وقمنا بتظيف المسام وغلقها وتأيد من نظافة بشرتنا وهكذا نكون انتهينا من طريقة تنظيف البشرة بعمق .