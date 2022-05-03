معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر الزائد بالفازلين حيث يعتبر الفازلين في وصفات إزالة الشعر هو مادة مرطبة، تقوم بتلطيف مسام البشرة بسبب تأثرها بطريقة إزالة الشعر الزائد من الجسم، حيث أن إزالة الشعر الزائد من الجذور هو أمر مؤلم، وتعاني منه كافة النساء، مما ينتج عنه احمرار للبشرة، فتحتاج النساء لمادة طبيعية مرطبة تخفف هذا الاحمرار، وتعالج البشرة فورا، ويعتبر الفازلين الحل الأمثل لتلك المهمة، حيث أن الفازلين مادة طبيعية مرطبة للشعر والبشرة، ويتم الحصول على الفازلين من خلال شراؤه من الصيدليات أو محلات العطارة، فهو منتج رخيص وغير غالي الثمن، كما أنه أمن الاستخدام وليس له أضرار جانبية على الإطلاق.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

يمكن إزالة الشعر الزائد بالفازلين من خلال استخدام هذه الوصفة السريعة، حيث يتم تنفيذها كالتالي:

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من الفازلين الطبي.

2 ملعقة لبن سائل.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء صغير نقوم بخلط الكركم والحليب والحمص المطحون جيدا.

ثم نقوم بإضافة الفازلين بعد ذلك لهم، ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على أي مكان نرغب في تنظيفه من الشعر الزائد بنفس اتجاه نمو الشعر.

ثم نترك الخليط على الجلد لمدة 8 دقائق حتى يجف تماما.

ثم نزيل طبقة هذا الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

بعد الانتهاء من الإزالة نقوم بغسل كافة الجسم بالماء الدافئ.

ثم يمكن ترطيب البشرة بمسحة من الفازلين على كامل المناطق التي تم إزالة الشعر منها، لترطيبها وتنعيمها.

فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين هو مادة تجميلية تم استخراجها من جيل البتروليوم من النفط، ويدخل الفازلين في نصف منتجات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة، وأشهر المعلومات عن الفازلين ما يلي: