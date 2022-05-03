نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيله اشهر المطاعم اعملي الشيش طاووق علي الفحم في المقال التالي
الشيش طاووق من الأكلات اللذيذة المميزة من حيث الطعم والشكل، كما أنه يعتبر من الأكلات السريعة التي يتم شراؤها من المطاعم في ساندوتشات مميزة، وعادتًا ما يتم تجهيز الشيش طاووق بصدور الفراخ، ولكن هناك البعض يفضل عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ ويتم ذلك بنفس الخطوات التي اعتدنا عليها، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل الشيش طاووق اللذيذ مثل المطاعم وافضل في المنزل.
طريقة مميزة لعمل الشيش طاووق بوراك الفراخ
بخطوات بسيطة ومكونات لا تحتاج إلى تكاليف عالية يمكنك تجهيز اجمل الأكلات المحبوبة من الصغار والكبار أو يمكن تقديمها للضيوف بشكل مميز ورائع، وطريقة وخطوات تحضيرها هي كالاتي:
المكونات
- كيلو من ألوراك يتم إزالة العظم منها، وتقطيعها مكعبات.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة من الكاري صغيرة.
- رشه من الفلفل الأسود.
- رشه من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
- رشه توابل فراخ.
- طماطم مقطعة مكعبات.
- بصل مقطع شرائح.
- فلفل مقطع مكعبات.
- أسياخ من الخشب.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بغسل الفراخ جيدًا.
- احضري بوله غويطة، ثم أضيفي بداخلها الزبادي، اخلطي الزبادي بالمضرب اليدوي حتى تصبح ناعمة.
- أضيفي بعد ذلك ملعقة الملح، والفلفل الأسود، ثم أضيفي إليها بودرة الثوم والكاري، وباقي البهارات والزعتر.
- قلبي كل المكونات مع بعض حتى تكون جاهزة ألتتبيله التي يتم وضع الفراخ بداخلها.
- أضيفي الفراخ المقطعة إلى مكعبات.
- وقومي بخلط الفراخ بالتتبيل، وذلك حتى تغطي ألتتبيله الفراخ بالكامل.
- اتركي الفراخ في ألتتبيله لمدة أربع من الساعات في الثلاجة.
- بعد ذلك احضري الأسياخ الخشبية.
- ضعي في الشيخ قطعة من الفراخ، ثم طماطم، ثم فلفل ثم بصل، ثم فراخ مرة أخرى، وهكذا حتى يمتلئ السيخ بالفراخ والخضار.
- اصنعي ذلك مع كل كمية الفراخ حتى تنتهي.
- أحضري الشواية الفحم، وقومي برص الأسياخ عليها، مع التقليب المستمر انتظري الأسياخ حتى تنضج تمامًا، ويتغير لونها إلى الذهبي الشهي.
- تقدم الشيش طاووق مع الثومية، وبعض المقبلات، ويتم تناولها في الخبز كسندوتشان مميزة أو تقدم مع الأرز ألبسمتي أو البطاطس المحمر.
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