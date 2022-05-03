بتتبيله اشهر المطاعم اعملي الشيش طاووق علي الفحم

الشيش طاووق من الأكلات اللذيذة المميزة من حيث الطعم والشكل، كما أنه يعتبر من الأكلات السريعة التي يتم شراؤها من المطاعم في ساندوتشات مميزة، وعادتًا ما يتم تجهيز الشيش طاووق بصدور الفراخ، ولكن هناك البعض يفضل عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ ويتم ذلك بنفس الخطوات التي اعتدنا عليها، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل الشيش طاووق اللذيذ مثل المطاعم وافضل في المنزل.

طريقة مميزة لعمل الشيش طاووق بوراك الفراخ

بخطوات بسيطة ومكونات لا تحتاج إلى تكاليف عالية يمكنك تجهيز اجمل الأكلات المحبوبة من الصغار والكبار أو يمكن تقديمها للضيوف بشكل مميز ورائع، وطريقة وخطوات تحضيرها هي كالاتي:

المكونات

كيلو من ألوراك يتم إزالة العظم منها، وتقطيعها مكعبات.

كوب من الزبادي.

ملعقة من الكاري صغيرة.

رشه من الفلفل الأسود.

رشه من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

رشه توابل فراخ.

طماطم مقطعة مكعبات.

بصل مقطع شرائح.

فلفل مقطع مكعبات.

أسياخ من الخشب.



طريقة التحضير