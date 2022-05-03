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عمر شويل - جدة وصفة مجربة لعلاج الشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيض في نصف ساعة، العناية بالشعر هو أمر هام لحمايته من المشاكل وخاصةً عند التقدم في العمر، وذلك لأنه يبدأ الشعر الأبيض في الظهور مما يشكل مصدر إزعاج كبير، ولذلك تقوم بعمل الصبغة باعتبارها الحل الأمثل إلا أنها مؤقتة وسريعاً ما يزول مفعولها، كما أنها تتسبب بجفاف الشعر وتساقطه ولكن يمكن استبدالها بمواد طبيعية تحافظ علي الشعر وتمنحك نتيجة دائمة وليس لها أي آثار جانبية، ومنها جل الصبار والعسل حيث أثبتت نتائج هائلة في التخلص من الشيب، مما يعزز من صحة الشعر ويعطيه لمعان وبريق ومع الاستمرار في الاستخدام سوف تلاحظين قلة في ظهور الشيب.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب والشعر الأبيض في وقت قصير بدون صبغة

يعد الشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيض هو أمر ضروري خاصةً للنساء حيث يشعرهن بكبر العمر.

ولذلك تبحث عن أفضل الطرق لعلاج الشعر واستعادة لونه الطبيعي إلا أنها ليس حلول جذرية.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة مجربة لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض في دقائق.

فوائد زيت الصبار للشعر الأبيض



تعود فوائد زيت الصبار للتخلص من الشعر الأبيض لما يحتوي من عناصر غذائية هامة، مما يظهر في النقاط التالية:

يغذي فروة الرأس بَالمعادن والمركبات الغذائية الهامة.

يقلل من ظهور عدد آخر من الشعر الأبيض.

له دور في تقليل كمية الشعر المتساقط.

يعطي للشعر مظهر حيوي.

يمنع ظهور القشرة لأنه يقاوم الفطريات التي تكون سبب في ظهورها.

يعمل على منح الشعر المصبوغ الترطيب العميق، لأنه يعاني من الجفاف، كما أنه يمنحه اللمعان والحيوية، التي يفتقدها الشعر المصبوغ بنسبة كبيرة.

وصفة جل الصبار والعسل لعلاج الشيب



يدخل في تحضير هذه الوصفة ثلاث مركبات رئيسية وجميعهم يحملون مجموعة من العناصر تساعد على إزالة الشيب وتغذية الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات

5 ملاعق ك من جل الصبار.

ثلاثة ملاعق ك من زيت جوز الهند.

2 ملعقة ك من عسل النحل النقي.

طريقة التحضير