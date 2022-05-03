بسرعة رهيبة اصنعي خلطة الجليسوليد السحرية للتبييض بشكل فوري

تعد خلطة الجليسوليد السحرية من أهم الخلطات التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة بسرعة رهيبة، كما ان كثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية ومضمونة للحصول على بشرة بيضاء ومشرقة بدون أي عيوب، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجليسوليد والحليب ومكونات آخرى ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعطيها الفيتامينات المغذية التي تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الجليسوليد للتبييض في المنزل.

فوائد كريم جليسوليد للبشرة

هناك عدة فوائد لكريم جليسوليد على البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة. تزيل خلايا الجلد الميتة وتستخدم كمقشر للبشرة. تعمل على ترطيب البشرة بشكل دائم. يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة.

مكونات عمل خلطة الجليسوليد للتبييض

تحتوي خلطة الجليسوليد للتبييض على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

صابونة دوف.

ملعقتان من كريم جليسوليد.

كوب من الحليب.

ملعقتان من الأرز المطحون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة الجليسوليد السحرية في تفتيح المناطق السوداء بنتيجة مضمونة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بناء نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم ببشر الصابون ونخلطه مع الحليب بداخل الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة كريم جليسوليد مع الأرز المطحون ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط ممزوج ومتجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذه الخلطة بسهولة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-