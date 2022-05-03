نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية جديدة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق بدون أدوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة هندية جديدة لتطويل الشعر نقدمها لكم عبر موقع ثقفني، حيث يعد الشعر الطويل الجذاب ملفت للنظر وهو ما يحلم الكثير من الناس بالحصول على شعر طويل صحي، وهناك العديد من الطرق للمساعدة في علاج الشعر الجاف أو التالف واستعادة اللمعان والقوة، مثل النساء الهنديات يعرف أن معظم النساء في الهند يتمتعن بشعر جميل وطويل وناعم.، هنا نجد صعوبة في رؤية النساء الهنديات بشعرهن الباهت أو المجعد أو الهش، لأن الشعر الطويل والصحي يتطلب عناية مستمرة، وفي هذه المقالة، سنناقش كيفية العناية بالشعر الباهت والهش لتعزيزه بالصحة والقوة، وتغذيته بالمواد الطبيعية للشعر.

وصفة هندية جديدة لتطويل الشعر وتكثيفه

يستخدم عصير البصل لتطويل الشعر وتكثيفه ويمنع التساقط ويحفز عملية النمو، وهذا نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر الكبريت، فإنه يعزز الدورة الدموية ويغذي الشعر بشكل أفضل إذا تم عمل الوصفة من خلاله، كما أنه غني بالعناصر الغذائية مثل البيوتين، والمنغنيز، والفلافونويد، وفيتامين ج، والفوسفور، وحمض الفوليك، والنحاس، وكلها تجعل الشعر أكثر صحة ولمعانًا.

مكونات الوصفة الهندية

عصير بصل كبير.

ثلاث إلى أربع قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات ثم ضعيها على فروة الرأس ويدلك بأطراف الأصابع. ترك عصير البصل على فروة الرأس لمدة 10-15 دقيقة. يتم غسل شعرك بشامبو خفيف خال من الكبريت. يفضل استخدام البلسم على شعرك. استخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

عنب الثعلب الهندي لتطويل الشعر

تحتوي ثمرة عنب الثعلب الهندي والتي تعرف بإسم أملا على فيتامين سي، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تجعلها أفضل وصفة لتطويل الشعر، وسوف نتعرف على المكونات في السطور التالية:

1 مغرفة من مسحوق أملا

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير زيت أملا

الجمع بين المكونات لتشكيل عجينة. وضع المعجون على رأسك وشعرك، ثم تركه على الشعر حتى يجف. ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

وصفة ماسك الكاري لتقوية الشعر

يساعد ماسك الكاري على تطويل الشعر بسرعة هائلة، في محضر الطعام الكهربائي يتم هرس المكونات التالية :

بصلة مقشرة

1 كوب أوراق كاري

كوب واحد من برينجراج

6 فصوص ثوم مقشرة، و 2 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة المنقوعة مسبقًا في الماء.

طريقة تحضير ماسك الكاري