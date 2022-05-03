أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسه في المنزل بأحلى واضمن طريقة

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طريقة عمل عجينة السمبوسة، السمبوسة هي إحدى أهم المقبلات التي تقدم في المطاعم بجانب الكثير من المأكولات المختلفة، كما أنها أصبحت تقدم في المنازل أيضًا فقد يحبها العديد من الناس، كما أنها من أهم المقبلات التي تساعد في فتح الشهية، ويتم حشوها باللحم المفرومة أو الجبن والبسطرمة، وحسب الرغبة المطلوبة ففي كل الأحوال تصبح لذيذة وشهية، والآن سوف نعرض لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، يمكنكم متابعتنا الآن وسوف تنال إعجاب الجميع.
طريقة عمل السمبوسة في المنزل بالكامل
اصنعي لأسرتك اجمل سمبوسة بشكل كامل بدايتا من العجين على الحشو في المنزل، وكل ذلك يتم بسهولة، ومكونات بسيطة وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات
- كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب إلا ربع من الماء الدافيء.
- بيضة واحدة.
- ٣ ملاعق كبار من الزيت النباتي.
- رشه فلفل اسود.
- رشه ملح.
مكونات الحشو
- كوب من ألجبنه الموتزاريلا.
- لحمة مفرومة معصجة حسب الكمية المطلوبة.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع الملح جيدًا حتى تتجانس المكونات ثم أضيفي إليه رشه الفلفل الأسود، وأيضًا قلبي المكونات.
- قومي بإضافة الزيت إلى الدقيق.
- اخلطي جيدًا جميع المكونات حتى يتشرب الدقيق بالزيت جيدًا.
- اصنعي حفرة في منتصف الخليط.
- يمكنك أن تضيفي بها البيضة الآن.
- اخلطي كل المكونات مع بعض وأعيدي فرك كل المكونات حتى تختلط مع بعض وتتجانس.
- ثم أضيفي المياه بالتدريج، وذلك ليتم العجن.
- اعجني المكونات كلها مع بعض حتى تصبح عجينة طرية متماسكة.
- اتركي العجينة حتى ترتاح قليلًا.
- اصنعي من العجين كرات صغيرة.
- قومي بفرد كل كرة على شكل مستطيل طويل ويتم تقطيعها بالسكين.
- هكذا أصبحت السمبوسة جاهزة ويمكن القيام بالحشو.
- قومي بحشوها باللحمة والجبنة الموتزاريلا.
- لفي السمبوسه بشكل مثلثي كما هو متعارف عليه.
- قومي بعد ذلك بإحضار مقلاة بها زيت غزير.
- قومي بتسخين الزيت، ثم وضع السمبوسة بداخله، واتركيها على نار هادئة حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- الآن أخرجيها على ورق مطبخ.
- قدمي السمبوسة ساخن الآن مع العديد من المأكولات المختلفة، ويتم تناولها مقرمشة بألف هنا وشفا.
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