أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسه في المنزل بأحلى واضمن طريقة

طريقة عمل عجينة السمبوسة، السمبوسة هي إحدى أهم المقبلات التي تقدم في المطاعم بجانب الكثير من المأكولات المختلفة، كما أنها أصبحت تقدم في المنازل أيضًا فقد يحبها العديد من الناس، كما أنها من أهم المقبلات التي تساعد في فتح الشهية، ويتم حشوها باللحم المفرومة أو الجبن والبسطرمة، وحسب الرغبة المطلوبة ففي كل الأحوال تصبح لذيذة وشهية، والآن سوف نعرض لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، يمكنكم متابعتنا الآن وسوف تنال إعجاب الجميع.

طريقة عمل السمبوسة في المنزل بالكامل

اصنعي لأسرتك اجمل سمبوسة بشكل كامل بدايتا من العجين على الحشو في المنزل، وكل ذلك يتم بسهولة، ومكونات بسيطة وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من الماء الدافيء.

بيضة واحدة.

٣ ملاعق كبار من الزيت النباتي.

رشه فلفل اسود.

رشه ملح.

مكونات الحشو

كوب من ألجبنه الموتزاريلا.

لحمة مفرومة معصجة حسب الكمية المطلوبة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير