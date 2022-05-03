اعملي القرنبيط المقلي المقرمش بأحلى وأسهل طريقة مش هتعملي بطريقة غيرها

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طريقة عمل القرنبيط الكرسبي، يكثر تحضير القرنبيط بين الكثير من السيدات في فصل الشتاء لما به من الكثير من الفوائد سواء للأطفال أو الكبار، ويبدأون في البحث عن طريقة سهلة يمكن تحضيره بها وتكون لذيذة وشهية ويحبها الأطفال أيضًا، ويشعر الكبار أيضًا بالتغيير عن الطريقة التقليدية المعتادة التي يتم تناولها في كل مرة لعدم الشعور بالملل من تناوله.
طريقة عمل القرنبيط الكرسبي
يعتبر القرنبيط من الأكلات الغير مكلفة نهائيًا لأنه يحتوي على مكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل ويتم تحضيره كالآتي:
المكونات:
- زهرة متوسطة الحجم من القرنبيط.
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب واحد من مسحوق النشا.
- كوب واحد من اللبن الرايب.
- رشه من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة من كل من النعناع، الكاري، الكزبرة الجافة، ألشطه.
- 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- حبة صغيرة من البصل.
- 3 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- حبة واحدة متوسطة الحجم من الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.
- 4 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار أو الغير حار حسب الرغبة.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء كبير يكفي لوضع القرنبيط به ونضع به الماء بالكمية المناسبة ونضعه على النار.
- يقطع القرنبيط قطع صغيرة الحجم ويغسل جيدًا بالماء للتخلص من الأتربة العالقة به.
- نترك الماء حتى يغلي ويوضع بها القرنبيط والملح ويغطى جيدًا.
- يترك القرنبيط على النار حتى ينضج وبعدها يرفع من على النار ويترك قليلًا حتى يبرد.
- نأخذ نصف كمية الدقيق ونصف كمية النشا أيضًا ونتركهم جانبًا.
- نحضر الكبة ونضع فيها النصف الآخر من كمية الدقيق والنشا ونضع عليها الفلفل والشبت والكزبرة والبقدونس والطماطم والبصل والثوم والبهارات والكاري والكركم والنعناع واللبن الرايب ونضع كل هذه
- نضرب جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط متجانس.
- يتم وضع الخليط في وعاء، ووضع الدقيق والنشا في وعاء آخر.
- توضع قطع القرنبيط في الخليط السائل أولًا ثم يتم إخراجها ووضعها في الخليط الجاف.
- نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونضعها على النار ونتركها حتى يصبح الزيت ساخن جدًا.
- نضع قطع القرنبيط في الزيت ونقلبها على جميع الاتجاهات حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجها من الزيت على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد
- يكون القرنبيط جاهز للتقديم.
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