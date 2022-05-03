اعملي القرنبيط المقلي المقرمش بأحلى وأسهل طريقة مش هتعملي بطريقة غيرها

طريقة عمل القرنبيط الكرسبي، يكثر تحضير القرنبيط بين الكثير من السيدات في فصل الشتاء لما به من الكثير من الفوائد سواء للأطفال أو الكبار، ويبدأون في البحث عن طريقة سهلة يمكن تحضيره بها وتكون لذيذة وشهية ويحبها الأطفال أيضًا، ويشعر الكبار أيضًا بالتغيير عن الطريقة التقليدية المعتادة التي يتم تناولها في كل مرة لعدم الشعور بالملل من تناوله.

طريقة عمل القرنبيط الكرسبي

يعتبر القرنبيط من الأكلات الغير مكلفة نهائيًا لأنه يحتوي على مكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات:

زهرة متوسطة الحجم من القرنبيط.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب واحد من مسحوق النشا.

كوب واحد من اللبن الرايب.

رشه من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من كل من النعناع، الكاري، الكزبرة الجافة، ألشطه.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

حبة صغيرة من البصل.

3 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حبة واحدة متوسطة الحجم من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.

4 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار أو الغير حار حسب الرغبة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير: