نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العيد.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الرمادي واستمتعي بأفضل إطلاله لشعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي هو واحد من أفضل ألوان صبغات الشعر على الإطلاق، ويعد من أحدث ألوان صيحات الموضة التي تواكبها الآلاف من الفتيات والسيدات، حيث تتميز هذه الدرجة من اللون الرمادي في الشعر بأنها تمنح المرأة إطلاله أنثوية جذابة لا مثيل لها لتبدو جميلة ومميزة عن غيرها من النساء، وإذا كنتِ تخططين لتغيير لون شعرك، فلن تحتاجين إلى زيارة مصفف الشعر أو مركز تجميل، وتابعي معنا هذا المقال الذي سوف نشارك فيه معكِ كيفية صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي قي المنزل.

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

لون الشعر الأشقر الرمادي هو اللون الذي يفضل اختياره الكثيرات، نظراً لنا يتمتع بإطلاله مثيرة وشحنة هائلة من الأنوثة والجمال، ولكن خطوات الحصول عليه عليه قد تكاد تكون طويلة وصعبة بعض الشيء، ولكنها تحتاج إلى شعر ذات خصلات قوية لتحمل المواد والمركبات الكيميائية الموجودة في الصبغات من أجل الحصول على نفس الدرجة المطلوبة، ومن أبرز خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي هي ما يلي:

تشقير الشعر

لابد من البداية من عمل تشقير للشعر إذا كان لونه أسود أو بني داكن، وذلك من خلال تحضير بودرة تشقير أو صبغة شقراء اللون الفاتح، ثم يتم تقسيم الشعر ووضع الصبغة مع الأكسجين في وعاء صغير الحجم، ومن يتم يتم توزيع الصبغة على كافة أجزاء الشعر، وتركها حوالي ساعة للحصول على أفتح درجة من اللون.

غسل وتجفيف الشعر

الخطوة الثانية يتم غسل الشعر جيداً بالماء العادي للتخلص بشكل نهائي من آثار الصبغة، ثم تجفف خصلات الشعر بالمجفف الكهربائي، ثم يتم تمشيط الشعر لفك أي تشابكات في الشعر.

صبغة الشعر

وأخر خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي تتم من خلال:

تحضير صبغة شعر باللون الرمادي الفاتح، ثم يتم وضعها في بوله صغيرة الحجم مع الأكسجين والقليل من حمام الكريم أي نوع تفضلينه.

يتم ارتداء قفازات اليد والبدء في تطبيق الصبغة على الشعر بالكامل، مع لف خصلات الشعر بالورق الحراري، وتغطية الشعر بالقبعة البلاستيكية.

ثم تترك الصبغة على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة قبل أن تشطف آثارها بالماء الفاتر، ثم يتم تجفيف الشعر وترطيبه بالفازلين وتمتعي بأرقي لون من صبغة الشعر الرمادي.

كيفية الحفاظ على لون الصبغة