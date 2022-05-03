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عمر شويل - جدة وصفة فعالة لتكثيف الحواجب والرموش وإنبات الفراغات بنتيجة سريعة المفعول، الرموش والحواجب هي عنوان جمال الوجه كما أنها تمنحك مظهر مميز ولذلك تحرص الفتيات علي العناية بهم بشكل مستمر، ولكن منتجات تكثيف الحواجب والرموش تؤثر علي نمو البصيلات كما تتسبب في تساقط الشعر، وهذا لتداخل مواد كيميائية في تركيبها ولكن تعد الحل الأمثل بالنسبة إليهم للتخلص من مشكلة قلة كثافة الحواجب والرموش، ولذلك فالمكونات الطبيعية هي الحل المثالي كما أنها آمنة وغير مكلفة، ومنها البيض والجليسرين لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش، يعتبر الجلسرين من أشهر الوصفات التي تستخدم لتطويل وتكثيف الرموش، وكان يستخدم بطريقة سهلة للغاية حيث يتم وضع طبقة منه على الرموش قبل النوم، وتستخدم هذه الوصفة أيضاً لتكثيف الحواجب، ولكن الجديد في هذه الوصفة التي سوف نعرضها في السطور التالية هي استخدام البيض من أجل الحصول على رموش أطول، فتابعونا للتعرف على طريقة تطبيق هذه الوصفة.

وصفة البيض والجليسرين لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش

تستخدم هذه الوصفة لتغذية الرموش كما تستخدم لتكثيف شعر الحواجب، وهي تحتوي على عنصر عالي البروتين وهو البيض،

كما يمكن استخدم زيت الخروع في هذه الوصفة أيضاً للحصول على أفضل النتائج.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة فعالة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بدون مستحضرات تجميل.

مكونات الوصفة

ملعقة ص من بياض البيض.

¼ ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الجلسرين.

فرشاة ماسكارا نظيفة.

علبة فارغة.

½ ملعقة من زيت جوز الهند(حسب الرغبة).

طريقة تطبيق الوصفة

توضع في العبوة الفارغة أو طبق صغير من الزجاج، جميع المكونات السابقة،

ثم تقلب لمدة دقيقة حتى تتجانس مع بعضها وكل ذلك باستخدام فرشة الماسكارا.

بوضع الخليط على رموش العين والحواجب باستخدام نفس الفرشاة،

ويترك الخليط عليها لمدة ساعة كاملة، وتكون العين مغلقة لهذا يفضل الاسترخاء عند وضعها.

يغسل بالماء الفاتر بعد ذلك و تجفيفها برفق.

وصفات لتكثيف وتطويل الرموش

تتوافر مجموعة من الوصفات التي يمكن استخدامها لتطويل الرموش وزيادة كثافتها، ويمكن تنفيذ هذه الوصفات بسهولة، ومنها:

وصفة زيت الجوجوبا للرموش

تخلط هذه المكونات مع بعضها البعض وهي

2 ملعقة ص من جل الألوفيرا.

½ ملعقة كبيرة من البابونج.

2 ملعقة ص من زيت الجوجوبا.

½ ملعقة ص من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام

بعد مزجها بشكل جيد يتم استخدام فرشاة الماسكارا ويوضع على الرموش ويمكن استخدامها على الحواجب،

وتترك لمدة 15 دقيقة وتغسل بعدها بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر تقريباً.

وصفة زيت السمسم لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

زيت السمسم من الزيوت الفعالة في تكثيف الحواجب وإنبات الفراغات بشكل سريع ويتم إحضار هذه المكونات ومزجها جيداً مع بعضهم البعض، وهذه المكونات هي:

4 ملاعق من جل الألوفيرا.

5 ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة ص من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام