نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سمسم اصنعي بنفسك كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك أحلى من الجاهزة في المقال التالي
كرات السمسم المقرمشة ، من أجمل الحلويات التي تقدم في عيد الفطر المبارك، وكثير من الأطفال يقبلون على تناولها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة تستطيع الكثير من السيدات تحضيرها في البيت بدل من شرائها، وهى من أجمل الحلويات التي تقدم في جميع البلاد العربية وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب المشروبات الساخنة، كما يوجد للحلويات أنواع كثيرة مثل كرات العجوة اللذيذة، وكرات جوز الهند الجميلة، وكرات جوز الهند بالشكولاتة وهى من الحلويات التي يفضلها أغلب الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك أحلى من محلات الحلواني.
مكونات عمل كرات السمسم المقرمشة
تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من السمسم المحمص.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف كوب من الشربات ثقيل القوام.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك وجميل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نستمر بتقليب المكونات حتى نحصل على خليط مثل العجينة.
- ثم نقوم نشكل الكرات على شكل كرات متوسطة الحجم ونضعها على طبق التقديم.
- ثم نقوم بإدخال الطبق الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك الكرات تماماً.
- بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.
طريقة عمل كرات العجوة بالسمسم
سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات العجوة بكل سهولة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به كوب من السمسم المحمص، ونصف كوب من العجوة، وملعقة كبيرة من الزبدة، ورشة صغيرة من القرفة ونقلبهم مع بعض.
- ثم نقوم بعجن المكونات بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
- نحضر صينية كبيرة ونقوم بتشكيل الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم.
- ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتماسك داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم نخرجها من الثلاجة ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.
- كما يفضل ترك كرات العجوة في الثلاجة مدة كافية حتى نحصل على كرات لذيذة وبقوام متماسك.
- كما يفضل أن يكون السمسم المستخدم محمص حتى نحصل على مذاق طيب ورائحة جميلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب سمسم اصنعي بنفسك كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك أحلى من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.