بكوب سمسم اصنعي بنفسك كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك أحلى من الجاهزة

كرات السمسم المقرمشة ، من أجمل الحلويات التي تقدم في عيد الفطر المبارك، وكثير من الأطفال يقبلون على تناولها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة تستطيع الكثير من السيدات تحضيرها في البيت بدل من شرائها، وهى من أجمل الحلويات التي تقدم في جميع البلاد العربية وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب المشروبات الساخنة، كما يوجد للحلويات أنواع كثيرة مثل كرات العجوة اللذيذة، وكرات جوز الهند الجميلة، وكرات جوز الهند بالشكولاتة وهى من الحلويات التي يفضلها أغلب الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل كرات السمسم المقرمشة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من السمسم المحمص.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الشربات ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات السمسم المقرمشة بقوام متماسك وجميل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً. نستمر بتقليب المكونات حتى نحصل على خليط مثل العجينة. ثم نقوم نشكل الكرات على شكل كرات متوسطة الحجم ونضعها على طبق التقديم. ثم نقوم بإدخال الطبق الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك الكرات تماماً. بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.

طريقة عمل كرات العجوة بالسمسم

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات العجوة بكل سهولة وهي كما يلي:-