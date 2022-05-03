نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع خلطة لتطويل وتكثيف الشعر وتعالج التساقط بشكل نهائي لشعر كالهنود في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع خلطة لتطويل وتكثيف الشعر وتعالج التساقط بشكل نهائي لشعر كالهنود، الشعر هو تاج المرأة ولهذا تقوم باستخدام كافة الطرق الكيميائية والطبيعية للحصول علي شعر كثيف وطويل، ولكن أولاً يجب معرفة أسباب عدم زيادة معدل نمو الشعر بالشكل المطلوب، وذلك يرجع لعدة عوامل منها وراثية أو نتيجة الإفراط في صبغ الشعر واستخدام منتجات الشعر، ولكن تتوافر العديد من الخلطات الطبيعية التي تمكنك من الحصول علي شعر مثالي في وقت قصير، ومنها خلطة البصل وزيت إكليل الجبل لتطويل وتكثيف الشعر، على الرغم من أن المكونات التي تستخدم في هذه الوصفة تعتبر غريبة على وصفات الشعر، إلا أنها أثبتت فاعليتها في تطويل الشعر وزيادة كثافته، ويعود ذلك لفوائد البصل المطهرة والتي تعمل على تنظيف وتطهير فروة الرأس من الأتربة والفطريات التي تكون متراكمة عليها، مما يعوق تغذية بصيلات الشعر ويعوق نمو بصيلات جديدة للشعر.

خلطة البصل وزيت إكليل الجبل لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ



يستخدم إكليل الجبل في وصفات الشعر، لأنه من الأعشاب المعززة لنمو الشعر، وذلك لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في زيادة نمو الشعر ومنع تساقطه، كما أن لها دور هام في إيصال الغذاء اللازم إلى بصيلات الشعر، من خلال تحسين الدورة الدموية الواصلة إلى فروة الرأس.

كل هذه الفوائد تتوفر في زيت إكليل الجبل مثلنا تتوافر في الصورة العشبية له، وعندما يتم إضافة البصل إلى الوصفة فإن كم الاستفادة سوف يكون أكبر، ويرجع ذلك إلى قوة العناصر التي يحتوي عليها البصل.

فهو من أقوى المضادات الحيوية بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة،

فهو يعمل على تكثيف الشعر وتطهير فروة الرأس حتى يتخللها زيت إكليل الجبل بكل سهولة ويسهل عملية امتصاصه.

ولذلك سوف أقدم لكم أسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر وتسرع من إنبات الفراغات وتعمل علي منع تساقطه.

طريقة تحضير خلطة البصل وزيت إكليل الجبل

يمكن تحضير هذه الوصفة بطريقتين وكل منهم تختلف فقط في طريقة التحضير، ولكن المكونات المستخدمة واحدة،ولهذا سوف نعرض المكونات أولاً، وهي:

2 بصلة كبيرة الحجم.

3-4 ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل.

طريقة تحضير الوصفة الأولى

يوضع البصل في الكبة حتى يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

يوضع الزيت في مقلاة على النار وبعد تسخينه، يوضع البصل حتى يتحول إلى اللون البني،

ثم يصفى بواسطة قطعة من الشاش، ويوضع الزيت المستخرج على فروة الرأس.

يجب تدليك فروة الرأس جيداً، للحصول على نتائج أفضل، ويترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

طريقة تحضير الوصفة الثانية