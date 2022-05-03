لفات طرح جديدة للعيد 2022 وكيفية تثبيتها بالخطوات لتزدادي شياكة وأناقة

ما هي أحدث لفات طرح جديدة للعيد 2022 ؟ أصبح من أكثر الأسئلة التي تبحث عنها المحجبات للظهور بشكل أنيق وأيضًا ومحتشم، ولعل الأمر الذي اتجه له العديد من النساء هي اختيار لفات طريقة لفات حجاب سهلة لا تستغرق وقتًا طويلًا عند ارتداؤه وبهذا يمكن الاحتفاظ بإطلالتها الرائعة وفي وقت قصير، وحرصًا منا على توفير كل ما تبحثين عنه سيدتي اتينا لكِ بأحدث لفات طرح جديدة للعيد 2022 سهلة وستجعل إطلالتكِ أنيقة ومميزة.

لفات طرح جديدة للعيد 2022

في البداية نود أن نقدم لكِ التهنئة بقدوم العيد، ونود أن نطمئنكِ معنا ستحصلين على الإطلالة التي ستحبس الأنفاس، طريقة لفة حجاب جميلة جدًا، ستبرز ملامحك الجميلة، وأيضًا ستجعلك تظهرين بشكل مميز وأنيق ومحتشم.

ولا تقلقي سيدتي أننا سَنُراعي أن تكون لفات الحجاب محتشمة تمامًا وتغطي الشعر بالكامل، وبما يتناسب مع الملابس التي سترتديها، لذا لن نطيل عليكِ الآن وهيا بنا لنتعرف على أفضل لفات طرح جديد للعيد:-

الطريقة الأولى

ارتدي البندانة القطن من الأسفل واحكمي ضبطها من الخلف.

ضعي الحلقة من طرف الحجاب مثل الدائرة.

وضعي النصف الثاني من الطرحة بداخل الدائرة.

قومي بضبط المساحة حتى تكون ضيقة أو واسعة.

ثبتي الطرحة من الأعلى واظهري القليل من البندانة.

الطريقة الثانية

قومي بثني الطرحة بمساحة صغيرة.

اجعلي طرف صغيرة جدًا قبل الطرف وقومي بتثبيتها من الذقن بالدبوس.

ثم قومي بلف الطرحة الطرف الطويل ثم لفيها على الرأس من الأعلى.

اتركي الطرف الصغير من الداخل واتركي الطرف الطويل على الصدر أو اتركيها على الظهر.

الطريقة الثالثة

ضعي طرف الطرحة من الجانب الصغير على الوجه ثم ثبتيها بالدبابيس.

الآن سيكون لديك مساحة كبيرة من الطرحة ثم ابدئي بلفها حول رأسك أكثر من مرة حتى تحصلين على شكل متدرج.

واحرصي على استخدام الطرحة متدرجة الألوان حتى تحصلين على شكل جديد و متدرج الألوان.

وفي النهاية اتركي طرف صغير على الظهر أو على الكتف.

وهذه الطريقة من أفضل لفات طرح المحجبات.

الطريقة الرابعة