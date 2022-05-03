حلوى كرات الحليب بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة يذوب في الفم

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حلوى كرات الحليب ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل حلى الفيمتو، وكعك بالسمسم مقرمش، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى كرات الحليب بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.
مكونات حلوى كرات الحليب
تتكون حلوى كرات الحليب من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كوب ونصف حليب بودرة كامل الدسم.
- نصف كوب حليب سائل.
- ربع كوب سمن بلدي.
- 4 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (اختياري).
- 2 أو 3 ملاعق كبيرة من الماء أو الحليب حسب الحاجة.
- زيت للقلي.
- شربات خفيف بارد.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلوى كرات الحليب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نضع حلة على نار هائة، ونضيف إليها الحليب السائل والسمن ونقلب باستمرار قليلا حتى تذوب السمنة.
- ثم نضيف الحليب البودر ونقلب باستمرار حتى تتشكل عجينة.
- ثم نرفع العجينة من على النار ونتركها تبرد.
- بعد ذلك نضع العجينة على طاولة، ثم نضيف إليها البيكنج بودر والدقيق.
- والماء بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نفردها رول طويل.
- ثم نقطع الرول قطع صغيرة، ثم نشكلها إلى كور خالية من التشققات (في حالة وجد تشققات في الكرات نضيف إلى العجينة ملعقة كبيرة من الماء أو الحليب).
- بعد ذلك نترك الكرات ترتاح لمدة 10 دقائق.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.
- ثم نخفض النار ونقلي الكرات في الزيت ونقلبها من جميع الجوانب ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- بعد ذلك نرفع الكرات من على النار ونضعها في الشربات البارد مباشرة ونتركها حتى تتشرب الشربات جيدا.
- ثم نقدم حلوى كرات الحليب في طبق التقديم ونزينها بالفستق.
- وبالهنا والشفا.
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