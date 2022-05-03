بكل احترافية.. اصبغي حواجبك بالحناء في المنزل باللون البني بدون مواد كيميائية

صبغ الحواجب بالحناء هي نوع من أنواع صبغات الحواجب الرائعة التي تمنح الحاجبين إطلاله أنثوية جذابة ومميزة، فهي تستخدم لتلوين الجلد تحت الحاجبين لكي يبدو شعر الحواجب كثيفة وذات لون بني رائع، حيث تفيد استخدام الحناء للسيدات اللاتي يعانين من شعر الحواجب الخفيف، ولكن قبل استخدام الحناء لابد من اختيار حناء حواجب جاهزة ذات نوع جيد لضمان نتائج مثالية، حيث يصعب الحصول على لون حنة يتناسب مع لون بشرتك ويمكن أن ينتج عنه حواجب بنية داكنة أو سوداء إذا قمت بصنعها يدويًا، يرجى شراء المنتج، ومن خلال السطور التالية سوف نسرد لكم خطوات تطبيق الحناء على الحواجب لصبغها بدرجة اللون المطلوبة.

صبغ الحواجب بالحناء

العديد من الفتيات يتبعن صالون التجميل مراراً وتكراراً في صبغ حواجبهن أو الشعر بالصبغات الكيميائية الضارة التي قد تسبب في بعض الأحيان ضرر كبير للشعر أو للحواجب بخلاف السعار الباهظة التي يتم دفعها نظير ذلك، فهناك المكونات الطبيعية المهدورة والتي قد تكون أمنة وفعالة بشكل كبير على الشعر وتعطي نتيجة سحرية من أول استخدام لها، ويمكن للسيدة التحكم بدرجة اللون سواء في التخفيف أو التنقيل، فعند شراء حناء الحواجب لابد من اتباع عدة نصائح قبل تحضيرها وتطبيقها على الحاجبين، منها وضع الحناء على حواجب نظيفة بدون مكياج، كذلك يجب أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس والتقشير الكيميائي قبل استخدام الحناء ببضعة أيام، و ينصح الخبراء بتقشير الجلد والحواجب جيداً في اليوم السابق لتطبيق حنة الحاجب بحيث يتغلغل خليط الحنة في الجلد إلى أقصى حد، وفيما يلي طريقة صبغ الحواجب بالحناء.

طريقة التحضير:

خلط ملعقة كبيرة من بودرة الحناء باللون البني الداكن مع قطرات بسيطة من عصير الليمون في بوله صغيرة الحجم.

مزج الليمون مع الحناء للحصول على عجينة متماسكة، ثم يتم غمس أعواد من تنظيف الأذن المغلقة بالقطن.

تحديد الحواجب باستخدام هذه الأعواد بشكل لطيف، ثم تترك على الحواجب لمدة ساعة أو أكثر حسب المدة المكتوبة على علبة الحناء، وحسب درجة لون الحواجب المطلوبة.

إزالة آثار الحناء بقطنة مغموسة في القليل من زيت الزيتون يتم تطبيقها على الحواجب برفق للتخلص من آثارها.

كما يمكن استبدال عصير الليمون بالقليل من الماء لكي تدمج مع بودرة الحناء.

فوائد الحناء للشعر