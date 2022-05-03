انت الان تتابع خبر بلاغات حول 228 حالة محتملة للالتهاب الكبدي الغامض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تلقت بلاغات عن 228 حالة محتملة على الأقل للالتهاب الكبدي لدى الأطفال مع وجود عشرات الحالات الأخرى قيد التحقيق، وفق إفادة صحفية للمنظمة في جنيف.

وبينت المنظمة بإلافادة ان منظمة الصحة العالمية تلقت بلاغات من 20 دولة برصد 228 على الأقل حتى الأول من أيار مع وجود 50 حالة أخرى قيد التحقيق”.

وتتحرى السلطات الصحية بأنحاء العالم أمر زيادة غامضة بحالات الالتهاب الكبدي الشديدة بين أطفال صغار أدت لحالة وفاة واحدة على الأقل.

ومنذ صدور بيان لمنظمة الصحة العالمية عن تفشي الأمراض بشأن التهاب الكبد الحاد المجهول المنشأ - في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 15 أبريل 2022، ظهرت تقارير أخرى متوالية عن حالات التهاب الكبد الحاد المجهول المنشأ بين الأطفال الصغار.

وأوضح الدكتور مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبد الناصر أبوبكر، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في عدد حالات التهاب الكبد، أم زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع ولكن لا تُرصَد. ورغم أن الفيروس الغُدي فرضيةٌ محتملة، فإن الاستقصاءات جارية لاكتشاف العامل المسبب للمرض.

وحتى 21 أبريل 2022، أُبلغ عن 169 حالة على الأقل من حالات التهاب الكبد الحاد المجهول المنشأ من 11 بلدًا في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية وبلد واحد في إقليم منظمة الصحة العالمية للأميركتين. وأُبلغ عن حالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وغيرها من الدول. وتتراوح أعمار الحالات المكتشفة بين شهر و16 سنة. ومن بينهم سبعة عشر طفلًا (حوالي 10%) احتاجوا إلى زراعة كبد، وأُبلغ عن وفاة واحدة على الأقل.