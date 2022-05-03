الكعك الفلاحي الناعم بقوام هش وجميل يذوب بالفم

الكعك الفلاحي الناعم ، من أشهر المخبوزات التي يتم تقديمها في الأعياد يقبل الكثير من الأشخاص على شرائه من الخارج من المحلات، ولكن من خلال مكونات بسيطة يمكن عمله داخل المنزل بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وفي متناول الجميع، ويعتبر الكعك الفلاحي هو من أنواع الكعك الذي يتم تحضيره باستخدام السمن الساخن الذي يجعله يدوم لفترة طويلة، ومن مميزات الكعك أنه يتم تحضيره بطريقة بسيطة وطريقة تشكيله لا تحتاج إلي ماكينة ولكن يتم تشكيله باليد ويتم نقشه بالمناقيش العادية التي تعطي له شكل رائع وجميل جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك الفلاحي الناعم بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل الكعك الفلاحي الناعم

يتكون الكعك من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو دقيق أبيض فاخر.

نصف كيلو سمنة بلدي.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب سمسم.

كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة كبيرة ريحة كعك.

رشة ملح.

كيس بيكنج بودر.

للتزيين

سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكعك الفلاحي الناعم بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

تذاب ملعقة الخميرة والسكر في الحليب الدافئ في وعاء عميق وتقلب جيداً، ثم تغطي وتترك جانباً لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل. ثم بعد ذلك نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيداً، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نضيف إلي الدقيق الملح والبيكنج بودر وريحة الكعك والسمسم ونقلب المكونات الجافة مع بعضها البعض. بعد ذلك نقوم بتسخين السمن في وعاء على النار ونتركها حتى تقدح وتسخن جيداً. نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق ونشغل العجان على سرعة متوسطة ثم نقوم بإضافة السمن مع الخلط المستمر حتى يتجانس الخليط ويمتزج السمن والدقيق. ثم يترك الخليط حتى تهدأ حرارته قبل إضافة مزيج الخميرة ثم نقوم بإضافة مزيج الخميرة والحليب السابق تدريجياً. نبدأ بعجن المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة غير لاصقة. نحضر وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت ونضع به العجينة ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة