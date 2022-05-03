قنبلة الجمال الخل والقهوة للبشرة لإزالة سواد 20 عام ومن أول استعمال فوري وتحدي

قنبلة الجمال الخل والقهوة، من أفضل كريمات التفتيح ومن أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض المناطق الداكنة حيث يعمل أيضاً على تقشير خلايا الجلد الميت، وقد تم انتشار هذه الوصفة في مصر والمغرب والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، ويعمل تفتيح وجهك منير كالبدر كما يستخدم في تبييض المناطق الحساسة الكوعين الركبتين في إزالة الاسمرار من عليهما، ويقضي على الهالات السوداء وحب الشباب، ومن السهل عمل كريم الخل والقهوة الجبار بالمنزل وبتكلفة قليلة جداً وفي خلال دقائق، ويمكن عمل الكريم بخلطات أخري مثل القهوة بالصبار وبالأفوكادو وبطرق كثيرة أخرى، ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل قنبلة الجمال الخل والقهوة الذي يعمل على تبييض البشرة بطريقة لن تصدقينها في خلال دقائق 2022.

قنبلة الجمال الخل والقهوة لتبييض السريع للبشرة

يعد من أشهر كريمات التبييض الطبيعي لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة،

مكونات عمل قنبلة الجمال الخل والقهوة للبشرة

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل الخل والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

خمس نقط من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة متوسطة من القهوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخل والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2022 وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام قنبلة الخل بالقهوة الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-