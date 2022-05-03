اصنعي ماسك النشا وبياض البيض لتبييض البشرة وإزالة شعر الوجه نهائياً

ماسك النشا وبياض البيض ، من الماسكات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة الشعر نهائياً من الوجه بدون ألم، كما يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر في أسرع وقت، ويعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويزيل الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، ويقلل من الخطوط الرفيعة ويجعلها البشرة أكثر نضارة وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك بياض البيض والنشا لتبييض البشرة وإزالة الشعر نهائياً بدون ألم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا وبياض البيض لتبييض البشرة

يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف حبة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وبياض البيض لتبييض البشرة وإزالة الشعر نهائياً بدون ألم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به بياض البيض، والنشا ونقلبهم مع جيداً حتى نحصل على قوام كريمي هش. ثم نقوم بإضافة السعر للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بغمس نصف حبة الليمون في الخليط وندلك برفق لمدة خمس دقائق. ثم نحضر بعض المناديل الورقية ونقوم بتقطيعها إلي مكعبات صغيرة الحجم. نقوم بلصق المناديل على الوجه كله، ثم نقوم بدهن الوجه بالخليط مرة أخرى حتى تلتصق المناديل بالوجه جيداً. نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بإزالة الماسك في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة نهائياً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة وجمال بشرتك من أول استعمال. يفضل استخدام الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول العمر.

فوائد ماسك النشا وبياض البيض للوجه

يحتوي الماسك على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-